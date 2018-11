Rabiot tout proche du Barça

Le feuilleton va-t-il enfin prendre fin ? Après des mois de rebondissements entre le Paris Saint-Germain et Adrien Rabiot, la tendance semble plutôt à un départ du milieu de terrain dans les prochaines semaines. En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo ce matin, le PSG se serait résigné au fait que le Français ne prolongera pas son contrat avec son club formateur. Il veut donc désormais s’en débarrasser cet hiver et récupérer quelques dizaines de millions d’euros avant de le voir partir gratuitement en juin prochain. C’est pour le média espagnol explique que Rabiot est « tout proche » du FC Barcelone ce matin. Le quotidien Sport écrivant même que le PSG serait même prêt à le brader contre la somme de 10 millions d’euros cet hiver. Pas cher payé pour un enfant du club...

James Rodriguez veut revenir au Real Madrid

Prêté pour deux saisons au Bayern Munich à l’été 2017, James Rodriguez ne s’éclate plus en Bavière. Relégué sur le banc depuis l’arrivée de Niko Kovac sur le banc munichois, le Colombien espère que son aventure en Allemagne va se terminer le plus rapidement possible. En effet, selon AS, l’ancien Monégasque voudrait revenir au sein de la Casa Blanca et, si possible, dès cet hiver. Il aurait demandé au Bayern de faciliter son retour dans la capitale espagnole. Un possible retour qui est bien vu de la part des socios madrilènes : 73% d’entre eux sont pour un retour du milieu offensif au sein de l’effectif de Santiago Solari.

Les conditions de De Laurentiis pour un retour de Cavani

Et si après Adrien Rabiot, un autre symbole du PSG version Qatar quittait le navire ? La rumeur du retour d’Edinson Cavani à Naples fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques semaines. Et à chaque interview, le président napolitain Aurelio De Laurentiis évoque cette rumeur. Dans le Corriere dello Sport du jour, il indique que le retour du Matador est possible à deux conditions. Premièrement, que son salaire ne dépasse pas les 6 ou 7 millions par saison alors que Cavani touche 18 millions d’euros par an à Paris. Et deuxièmement, que le PSG le lâche gratuitement ou pour une somme symbolique au Napoli. Bref, le retour du Matador au San Paolo est loin d’être acquis.