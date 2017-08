Le PSG peut payer pour Danilo

Après l’incroyable arrivée de Neymar pour 222 millions d’euros, on aurait pensé que le PSG passe en mode dégraissage. Avec les Krychowiak, Ben Arfa ou autre Jesé à vendre, le mois d’août devrait s’annoncer prolifique en termes de ventes. Pourtant, selon A Bola, Paris n’en est pas encore là. Les Parisiens veulent continuer à se renforcer notamment au milieu de terrain. C’est pourquoi ils seraient sur la piste du Portugais, Danilo Pereira, qui évolue actuellement à Porto. Les Portugais auraient fixé la clause libératoire de leur joueur à 60 millions d’euros. Selon le quotidien, Paris aurait les moyens de payer cette clause et ainsi la possibilité d’acquérir le joueur. Les dirigeants parisiens vont-ils une nouvelle fois frapper fort ?

Bacca refuse Galatasaray

Carlos Bacca serait-il un tout petit peu plus proche de l’OM ce matin ? Selon le journal espagnol Estadio Deportivo, l’attaquant colombien du Milan AC, clairement sur le départ en Lombardie, aurait refusé une offre de Galatasaray. Un moyen de laisser la porte ouverte au FC Séville, qui est très intéressé par le Colombien, et surtout à Marseille, qui en aurait fait sa priorité. Les Marseillais s’activeraient aussi sur Stevan Jovetic. Après une première offre repoussée par l’Inter Milan, l’OM, selon Estadio Deportivo, reviendrait à la charge pour l’attaquant monténégrin avec une nouvelle offre. Et si Marseille ne recrutait pas un, mais deux attaquants avant le 31 août ?

Chelsea sur Gareth Bale ?

Après la victoire d’Arsenal lors du Community Shield (1-1, 4-1 aux tirs aux buts), Antonio Conte a fait resurgir les vieux démons du mercato de Chelsea. Selon le Mirror Sport, le technicien italien aurait signifié à ses dirigeants qu’il aimerait encore avoir des renforts d’ici la fin du mercato. La piste menant au défenseur central de Southampton, Virigil Van Dijk, serait même en train d’être réactivée. De plus, selon le Daily Express, les Blues se seraient positionnés en concurrent sévère de Manchester United pour Gareth Bale. Le Gallois, qui pourrait voir débarquer Kylian Mbappé au Real Madrid, ne serait ensuite pas retenu par les Merengues. Un duel Chelsea-MU pourrait alors s’engager.