Martial sur le départ... vers Paris ?

Anthony Martial vit une drôle de saison du côté de Manchester United. Auteur de 2 buts en 13 apparitions en Premier League (9 titularisations), l’attaquant français joue peu et se retrouve derrière Rashford, Lingard, Mkhitaryan ou encore Mata dans les plans de José Mourinho. Pire, il en aurait assez du traitement infligé par son entraîneur, qui le critique régulièrement face aux médias et aurait fait de lui son bouc-émissaire préféré. Selon The Sun, l’ancien Lyonnais aurait donc décidé de quitter le club, et sa destination serait déjà toute trouvée : le Paris Saint-Germain ! Le tabloïd présente même l’opération comme une évidence, évoquant un intérêt certain du champion de France en titre et la volonté de Mourinho de ne pas bloquer un départ de son numéro 11...

Agüero sur le départ ?

Hier, Sergio Agüero a vu le jeune Gabriel Jesus lui voler la vedette, avec un doublé salvateur pour offrir la victoire à Manchester City face à Swansea. En difficulté ces derniers temps, l’Argentin a tenu à monter au créneau, affirmant qu’il était toujours heureux chez les Skyblues et qu’il n’avait pas l’intention de partir. Mais les tabloïds pensent savoir lire entre les lignes et dressent un constat bien différent à la lecture de cette déclaration : « Dans les trois mois restants cette saison, je dois aider l’équipe, et, comme je l’ai dit, le club devra décider si j’ai une place ici ou non ». Selon eux, pas de doute, Agüero aurait décidé de quitter le club.

Beckham victime de chantage !

David Beckham est dans la tourmente. La légende du football anglais est la dernière victime de Football Leaks, qui a publié des messages privés de l’ex-international, qui aurait notamment utilisé un fonds humanitaire pour développer ses affaires personnelles. Et comme le révèle le Daily Mirror, le Spice Boy a également été victime de chantage puisque des individus en possession des messages en question auraient tenté de lui soutirer 900 000 livres, soit environ 1 million d’euros, avant leur publication ! L’ancien Mancunien n’a donc pas cédé, et doit aujourd’hui faire face à la polémique...