55 M€ pour Milinković-Savić

En Italie, le mercato du Paris Saint-Germain fait également parler. Et contrairement aux journaux espagnols, ce n’est pas pour évoquer Neymar. Le Corriere dello sport indique que Leonardo, le nouveau directeur sportif du club parisien, veut absolument ramener Sergej Milinković-Savić au PSG. Le Brésilien a certainement eu le temps d’étudier cette piste lors de son passage à l’AC Milan. L’international serbe de la Lazio fait partie des pépites du championnat italien, régulièrement cité dans le viseur de la Juventus. Une première offre de 55 M€ pourrait être envoyée par le PSG dans les prochains jours.

Lukaku-Inter, il y a un accord !

En ce qui concerne le dossier Romelu Lukaku à l’Inter, cela avance très bien. À en croire la Gazzetta dello sport du jour, on aurait largement dépassé le stade de la simple rumeur. Il existerait même un accord entre le joueur de Manchester United et le club italien. Il ne resterait plus qu’à se mettre d’accord entre les deux formations sur un montant de transfert. Rappelons que l’international belge avait été acheté environ 84 M€ par les Red Devils à Everton.

Lingard et la vidéo polémique

En Angleterre, Jesse Lingard se retrouve au cœur d’une tempête médiatique. Le joueur de Manchester United a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où il étale ses vacances à Miami (USA), sa chambre d’hôtel plus précisément. Où le « désordre règne en maître », selon les tabloïds anglais. Dans cet extrait de quelques secondes, on aperçoit notamment un de ses amis mimer une scène de sexe. Durant ses vacances, il est également accompagné de son coéquipier Marcus Rashford. Et tout cela fait visiblement réagir à la fois les journaux mais aussi son club en interne...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10