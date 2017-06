On commence le Zap de cette semaine par Thomas Meunier présentateur de la météo avant la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Angers. On poursuit par un rap pour Strasbourg, promu en Ligue 1, un but exceptionnel chez les jeunes avec une roulette digne de Zinédine Zidane, Ibrahimovic qui retouche déjà le ballon après sa grave blessure ou encore la communion entre joueurs et supporters à Copenhague après la victoire en Coupe du Danemark.

Vous trouverez aussi cette semaine dans le Zap le nouveau ballon de la Ligue 1 pour la saison prochaine, les joueurs du Real Madrid qui font une surprise à leurs fans en apparaissant lors d’un live Skype, l’instant freestyle comme chaque semaine, Neymar chanteur au Japon lors de ses vacances, Jardim qui pose avec sa truelle d’or ou encore la fête du titre à Besiktas.

Enfin dans une dernière partie on retrouve Benzia qui lance un défi à Boudebouz, Griezmann et Mavuba, un rap pour Kylian Mbappé, Bale qui comme CR7 a sa statue en bronze, Evra qui encourage les joueurs de la Juve à sa façon avant la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Neymar qui tombe sur plus fort que lui aux toilettes et Dugarry qui clashe Totti à la radio sur le rendement qu’il a eu durant sa carrière.