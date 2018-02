Le ras-le-bol de Mahrez

Riyad Mahrez en a gros sur la patate. Alors qu’il pensait qu’il allait enfin changer d’air et s’envoler pour Manchester City dans les dernières du mercato, l’international algérien est finalement en ce 1er février toujours un joueur de Leicester. Selon le Daily Star, l’opération entre les Citizens et les Skyblues a capoté sur le prix du transfert. Les leaders de la Premier League étaient prêts à mettre au maximum 79 millions d’euros pour Mahrez et ont fait quatre offres hier. Toutes ont été refusées par les Foxes. Ces derniers exigeaient la somme de 108 millions d’euros ! Le choix de ses dirigeants, Mahrez ne semble pas le digérer. Selon le Mirror Sport, un malaise va sans doute apparaitre entre les deux parties dans les prochains jours. En effet, l’ancien Havrais était persuadé de partir. Il ne s’était d’ailleurs pas rendu à l’entraînement mardi, jour de veille de match.

AS met la pression sur la MCN

Le mercato à peine terminé, la presse madrilène se lance déjà dans le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Et ce matin, le quotidien AS explique sur sa une que le trio Mbappé-Cavani-Neymar, est de « mauvaise humeur ». En effet, pour le média, le geste de Neymar contre Rennes qui a enlevé sa main au moment de relever un adversaire, le retard de Cavani après les vacances de Noël ou encore le carton rouge de Mbappé contre Rennes témoignent d’un mal-être des trois au PSG et que l’entente n’est pas aussi bonne qu’on veut le dire. À deux semaines de match aller, disons que c’est de bonne guerre. La presse catalane avait utilisé le même stratagème avant la confrontation face au PSG la saison dernière.

Ça se resserre en tête de la Premier League

Même si pour le titre, ça semble plié au vu de l’avance de Manchester City, pour les places pour la prochaine Ligue des champions le suspense reste intact. Après la victoire de Tottenham hier face à Manchester United (2-0) et la déroute de Chelsea à domicile contre Bournemouth (0-3) conjugués à la victoire de Liverpool mardi soir à Huddersfield (3-0), quatre équipes se tiennent désormais en cinq points. Les Reds Devils sont toujours deuxièmes, mais ne disposent plus que de deux points d’avance sur Liverpool et Chelsea et donc cinq sur Tottenham. Et nous en sommes qu’à la 25e journée. Ça promet !