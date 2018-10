José Mourinho risque gros

Le Special One continue de faire la une de la presse anglaise comme depuis plusieurs semaines. Mais cette fois-ci, ce n’est pas pour évoquer son possible départ de Manchester United, mais afin de parler du geste du petit doigt qu’il a eu samedi après la victoire de son équipe contre Newcastle. Le Portugais a pointé son petit doigt vers la caméra et en déclarant quelque chose. Un geste qui n’a pas du tout plu à la Fédération anglaise comme le rapporte le Sun. Celle-ci se serait saisie des images et pourrait sanctionner Mourinho. Pour le Daily Mail, « la malédiction » s’abat sur le Special One depuis le début de la saison.

Conte en pole pour succéder à Lopetegui ?

Julen Lopetegui aussi connait des difficultés au Real Madrid. Son équipe ne gagne plus et surtout ne marque plus depuis plus de 6 heures. Selon Mundo Deportivo, la direction madrilène est déjà en plein casting pour trouver le remplaçant de l’ancien sélectionneur de la Roja. Et le nom de Antonio Conte reviendrait en pole position selon le média catalan. Sport indique lui que le Clasico Barça-Real du 28 octobre prochain pourrait être le dernier match de Lopetegui sur le banc madrilène. La pression s’accentue.

Arturo Vidal pique sa crise

Au FC Barcelone aussi les premiers remous après quelques mauvais résultats se font sentir. Sport dévoile ce matin le malaise Arturo Vidal. Le Chilien s’est plaint ses derniers jours de son manque de temps de jeu, notamment auprès de son coach Ernesto Valverde. Il lui aurait dit : « comment je peux être content si je ne joue pas ? » L’ancien joueur du Bayern Munich se sentirait même trahi par son entraîneur. À son arrivée, il lui aurait promis du temps de jeu et une concurrence saine au milieu de terrain.