Le Real d’accord avec Rodrygo

Alors que la concurrence était rude, c’est finalement le Real Madrid qui devrait accueillir la jeune pépite brésilienne de Santos, Rodrygo cet été. Selon AS, un accord a été trouvé entre les Merengues et le joueur, mais aussi entre les triples champions d’Europe et le club formateur du gamin de 17 ans. L’agent du joueur l’a confirmé hier soir en indiquant que Liveprool, le Barça et le Paris Saint-Germain étaient aussi sur les rangs. Mais finalement, c’est bien la Casa Blanca qui va rafler la mise pour un montant de 45 millions d’euros environ. La stratégie sera la même qu’avec Vincius Junior, qui évolue à Flamengo. Rodrygo restera encore la saison prochaine au Brésil avant de rallier la capitale espagnole à l’été 2019.

Arsenal met 30M€ sur Torreira

Véritable révélation de la saison du côté de la Sampdoria et du championnat italien, le milieu de terrain uruguayen, Lucas Torreira, a attiré les regards en ce début de mercato. Mais là encore, la décision semble être prise. Le joueur de 22 ans devrait découvrir la Premier League la saison prochaine. En effet, Arsenal a offert pas moins de 30 millions d’euros au club de Gènes pour lâcher son espoir. Surtout, les Gunners ont mis sur la table 5 millions d’euros de plus que le Napoli, qui voulait aussi le joueur, afin de les devancer dans la course, selon la Gazzetta dello sport. Le Guardian complète en indiquant que la somme a été acceptée par la Samp’ et que l’officialisation serait imminente.

Maroc ou USA-Canada-Mexique pour 2026 ?

Juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde en Russie, demain, la FIFA va révéler aujourd’hui le nom du (ou des) pays où se disputera le Mondial 2026. Avec 8 ans d’avance, comme c’est la tradition, une nation va être heureuse avant les autres. Ce sera soit le Maroc, qui pourrait devenir le deuxième pays africain de l’Histoire a organisé une Coupe du monde après l’Afrique du Sud. Ou bien un trio Etats-Unis-Mexique-Canada, qui part ce mercredi favori. Les USA ont accueilli déjà une fois le Mondial, en 1994. Le Mexique également, c’était en 1986. Rappelons qu’il s’agira de la première Coupe du monde à 48 équipes en 2026.