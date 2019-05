« Bye, Bye Bale »

En Espagne, le Real Madrid joue aujourd’hui son dernier match de la saison. Et selon As, ce sera le dernier de Gareth Bale sous les couleurs de la Casa Blanca. « Bye, Bye Bale », annonce le quotidien ibérique qui affirme que le joueur gallois ne rejouera plus dans le stade du Santiago Bernabeu, après ce dimanche. D’ailleurs As ajoute plusieurs noms à la liste des futurs ex-Madrilènes. Keylor Navas, et Marcos Llorente sont également concernés selon le journal, de même que Mariano et Ceballos qui seront absents ce dimanche. Les départs de Reguilon, Nacho et Kroos seraient également dans l’air, d’après As.

« Des faiseurs d’histoire »

Du côté de l’Angleterre, la presse est ébahie devant son champion. Car Manchester City a remporté la finale de FA Cup hier contre Watford sur le score de 6-0. Les Citizens ont tout simplement tout raflé sur le plan national, le championnat, les deux coupes et même le Community Shield. Ils sont « des faiseurs d’histoire » pour le Daily Mail. The Independant salue également la toute puissance des hommes de Guardiola. « Les rois d’Angleterre », titre le journal. Et selon The Telegraph, c’est un triplé « très complet », ponctué par la plus large victoire en finale de FA Cup depuis 1903, comme le rapporte le tabloïd anglais.

Benfica remporte son 37e titre de champion

Au Portugal, c’est Benfica qui a été sacré champion hier soir. Les Lisboètes l’ont emporté 4 buts à 1 contre Santa Clara, et sont allés chercher leur titre. Car dans le même temps, le dauphin Porto a également remporté sa rencontre (2-1) face au Sporting, échouant à seulement deux petits points du Benfica. « Voici la reconquête », s’exclame A Bola ce dimanche. Même son de cloche chez Record qui parle aussi de « reconquête ». Le journal O Jogo fait aussi sa couverture sur le champion de Liga Nos , et titre « Il est là le 37e. »