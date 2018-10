Le Real Madrid n’a pas marqué depuis 6 heures

En Espagne, c’est la crise au Real Madrid qui n’y arrive plus. les Merengues ont perdu contre Alavés 1-0, et restent sur trois défaites sur les quatre derniers matchs. Pour Marca pas de doute, le Real est bien en crise. Il faut dire que l’équipe de Julen Lopetegui n’a pas trouvé le chemin de filets depuis plus de 6 heures maintenant et reste donc sur 4 matchs sans victoire. Une mauvaise passe terrible pour la Maison Blanche. D’après le Journal As, « ça va de mal en pie ». car comme si tout cela ne suffisait pas, Gareth Bale et Karim Benzema se sont blessés lors de la rencontre.

Niko Kovac déjà sur la sellette

Décidément les grands d’Europe sont au plus mal puisqu’en Allemagne c’est le Bayern Munich qui n’y arrive pas. Les Munichois ont perdu 3-0 contre le Borussia Monchengladbach à domicile, une véritable déroute. Et selon le journal Bild, Niko Kovac doit maintenant se battre pour son travail. Car depuis le début de saison, les résultats du nouveau coach sont très mitigés en Bavière. Après sept journées le Bayern n’est que 5e du championnat, alors que le Borussia Dortmund, est toujours invaincu et toujours en tête.

CR7, encore buteur

Du côté de l’Italie, une autre star du foot qui défraie la chronique a frappé fort. Il s’agit de Cristiano Ronaldo qui fait les gros titres depuis son accusation de viol. Hier, la Juve s’est une nouvelle fois imposée et il a été décisif. Cela fait maintenant dix victoires en dix rencontres et un 4e but pour CR7. « Personne ne l’arrête » écrit la Gazzetta Sportiva, sous accusation il marque quand même.