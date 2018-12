Neymar ou Mbappé vers la sortie à cause du FPF ?

Décidément, la presse espagnole ne s’arrête jamais avec Neymar et Mbappé. Quand ce n’est pas Mundo Deportivo, c’est Sport. Quand ce n’est pas Sport, c’est Marca. Et quand ce n’est pas Marca, c’est AS, comme ce matin. Le quotidien pro-Real Madrid, écrit sur sa une que le club madrilène a toujours en point de mire le génie brésilien ou le champion du monde français. Et cela pour une raison : l’UEFA ne lâchera pas le PSG sur le fair-play financier. À en croire le quotidien, le club parisien doit trouver 90 millions d’euros afin de rentrer dans les clous et la vente d’une de ses deux stars pourrait remplir les caisses du club. Mais bien évidemment, comme chaque rumeur sur Neymar ou Mbappé en Espagne, tout ceci est à prendre avec des pincettes.

« Le Calcio est fait de violence et de racisme »

L’Italie est encore sous le choc ce matin après les incidents graves survenus en marge et pendant la rencontre Inter Milan-Napoli de mercredi soir. Pour rappel, un supporter intériste est mort à la suite d’affrontements entre tifosi des deux clubs. Puis, pendant le match, Kalidou Koulibaly, le défenseur napolitain a été victime de cris et de chants racistes durant quasiment toute la rencontre, avant de se faire expulser. Pour la Gazzetta dello Sport, « le Calcio est fait de violence et de racisme » et cela doit cesser. Le Corriere dello Sport appelle à un plan d’action pour « sauver » le foot italien. Même la presse généraliste s’empare du sujet. Il Tempo écrit notamment qu’il ne doit y avoir « aucune tolérance » envers les coupables. La crise est grave en Italie.

Tiago Dantas proche de Manchester City

Alors que Brahim Diaz va sans aucun doute faire ses valises pour rejoindre le Real Madrid, Manchester City devrait le remplacer par un joueur aussi jeune en provenance du Portugal. A en croire le journal Record, Tiago Dantas, âgé de 18 ans, et qui évolue avec la réserve de Benfica, devrait débarquer chez les Citizens en juillet prochain. Et cela ne coûtera pas un centime aux Skyblues. En effet, il est en fin de contrat au 30 juin. Ce jeune joueur prometteur fait des merveilles en deuxième division portugaise où il a déjà inscrit un but, ainsi que deux autres réalisations en Youth League cette saison.