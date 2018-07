La France veut garder son joyau

Le Mondial est terminé depuis bien longtemps pour les Espagnols et de l’autre côté des Pyrénées, on est vite passé à autre chose. Le mercato du Real Madrid notamment fait bien plus la Une que le sacre des Bleus. D’un côté, Marca parle d’un transfert imminent pour Thibaut Courtois, d’environ 35 millions d’euros. Quant à As, c’est un champion du Monde qui fait les gros titres, Kylian Mbappé. Le journal explique qu’avec le sacre du Mondial 2018, il sera « quasi impossible » de recruter le Français pour le Real Madrid. La France veut garder son joyau et les Madrilènes n’ont plus qu’à trouver une autre cible...

Pogba, l’effet Ronaldo !

En Italie, là, il n’était vraiment pas question de Mondial. Le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus continue de faire la Une des journaux depuis maintenant bientôt deux semaines. Chaque jour, un angle différent. Aujourd’hui, à la Une de Tuttosport, on retrouve le Portugais en compagnie d’un champion du Monde, Paul Pogba. Selon le quotidien italien, le Français aimerait retourner à la Juventus et c’est une possibilité à envisager. « C’est l’effet Ronaldo », en conclut le journal transalpin. Et pour Paul Pogba, c’est l’effet Coupe du Monde ?

Ancelotti appelle Di Maria

Toujours chez les Italiens, le Corriere dello Sport parle de son côté du Napoli qui aimerait recruter le Parisien Angel Di Maria. Le média va même plus loin en affirmant que le nouvel entraîneur napolitain Carlo Ancelotti a lui-même décroché son téléphone pour appeler l’Argentin et convaincre le joueur du PSG de le rejoindre à Naples. En tout cas, cela démontre bien les ambitions d’Ancelotti à Naples qui est bien décidé à frapper aussi fort que la Juventus sur ce mercato en Serie A.