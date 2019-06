Le Real prêt à tout pour Pogba

Quand Zinedine Zidane demande quelque chose, le Real fait tout pour lui donner. Voilà en substance comment nous pourrions résumer la situation du côté du Real Madrid ces dernières semaines. Le champion du monde 98 voulait Hazard, Militão et Jovic, ils les a eus. En attendant Ferland Mendy. Et peut-être Paul Pogba. En effet à en croire le journal Marca du jour, le club merengue fera tout son possible cet été pour faire venir le milieu de terrain de Manchester United dans la capitale espagnole. Quitte à abandonner toutes les autres pistes citées depuis le début du mercato dans l’entrejeu. Le champion du monde serait même prêt à baisser son salaire afin de rejoindre la Casa Blanca. Preuve, s’il en fallait encore une, que Pogba fait tout pour quitter Manchester cet été. Et pour de bon cette fois.

MU demande le prix de Rakitic au Barça

Alors que l’entrejeu barcelonais sera renforcé cet été par l’arrivée de Frenkie de Jong, les places vont désormais être chères au sein du XI catalan. Une inquiétude pour quelques joueurs et notamment le Croate Ivan Rakitic. Selon Sport, Manchester United serait venu aux renseignements auprès du club catalan pour l’ancien joueur de Séville. Les Red Devils auraient même demandé le prix de Rakitic. Rappelons que l’an dernier, le PSG était venu avec 90 millions d’euros pour le milieu de terrain. Mais le Barça ne voulait pas le vendre. Cet été, la donne est différente et, si les Mancuniens le veulent absolument, ils n’auront pas à débourser autant d’argent pour satisfaire les Blaugranas.

Pedrinho vers le Barça ?

Alors que Rakitic semble avoir la porte ouverte afin de quitter le Barça, le club espagnol cherche tout de même encore et toujours des milieux de terrain. Cette fois, selon le quotidien brésilien Lance !, les Catalans auraient jeté leur dévolu sur un jeune joueur de 21 ans, Pedrinho. Évoluant aux Corinthians, il aurait convaincu les dirigeants blaugranas. Le média explique que ce dernier est en route vers l’Europe et surtout relaie les déclarations de son agent, Will Dantas, qui expliquait il y a quelques jours que son joueur était en partance pour le Vieux Continent. Tout en lâchant qu’il était bien possible que son client aille au FC Barcelone.

