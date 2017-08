Le Real veut relancer pour De Gea

Et quel feuilleton revient à la une pour terminer ce mercato estival ? David De Gea au Real Madrid bien sûr ! Passé tout près de rejoindre la Casa Blanca l’été dernier, le gardien va-t-il atterrir dans la capitale espagnole lors de cet été 2017 ? À en croire le site internet du Sun Sport, le Real Madrid pourrait revenir à la charge auprès de Manchester United dans les derniers quinze jours de ce mercato pour tenter d’arracher le portier de 26 ans. Les Merengues pourraient proposer 50 millions d’euros en qualité de première offre aux Red Devils. Le média anglais nous apprend aussi que face à la concurrence du Paris Saint-Germain et aux exigences salariales de Kylian Mbappé, le coach madrilène, Zinédine Zidane, a décidé d’abandonner la piste menant au prodige français.

Lyon aussi sur Ndong

À la recherche d’une doublure pour Lucas Tousart, qui semble partir comme titulaire dans l’entrejeu cette saison, l’Olympique Lyonnais serait sur la piste de Pape Cheick Diop, qui évolue actuellement au Celta Vigo. Mais en cas d’échec sur ce dossier, le club dirigé par Jean-Michel Aulas aurait déjà trouvé un plan B. Il mènerait en Angleterre et à Sunderland. Selon le site internet du Daily Star, Didier Ndong, l’ancien Lorientais, intéresserait les Gones. Le dossier pourrait même aller vite puisque les Blacks Cats se seraient résignés à perdre leur milieu de terrain. En effet, le Gabonais souhaiterait quitter le club après sa relégation en Championship en mai dernier.

Diego Costa, c’est 55 millions d’euros

Hier, Diego Costa indiquait dans un communiqué relayé par la presse britannique qu’il ne reviendrait pas à Londres et qu’il ne porterait plus les couleurs de Chelsea. Il veut désormais rejoindre l’Atletico Madrid. Il a aussi demandé aux dirigeants londoniens de le laisser filer libre en effectuant une rupture de contrat. Un souhait que les Blues ne semblent pas vouloir exaucer. En effet, la presse anglaise de ce matin et notamment le Sun Sport, indique que Chelsea réclamerait 55 millions d’euros aux Colchoneros pour l’attaquant espagnol. Cependant, ces derniers ne souhaiterait mettre que 35 millions sur la table. Soit 20 millions d’euros de perdu pour les Blues. Une décision qui semble t-il ne va pas plaire à Costa. Ce qui promet de prochains jours agités entre les deux parties.