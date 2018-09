Le but d’Asensio au départ refusé

Les Madrilènes se sont imposés sur le plus petit des scores, 1 but à 0 et c’est Asensio qui a marqué. Un but d’abord refusé par l’arbitre puis validé l’assistance vidéo. C’est pourquoi le journal AS en fait sa Une, "Le triomphe de la VAR" titre le journal espagnol qui ajoute que le Real a de plus en plus souffert dans cette rencontre ! Pour le quotidien Marca, Asensio a sauvé le plan B ! car hier Julen Lopetegui a fait le choix de reposer plusieurs de ses cadres.

Lemar porte l’Atlético de Madrid

Toujours en Espagne, l’Atlético de Madrid jouait aussi hier ! Les Colchoneros se sont également imposés, 2-0 contre Getafe, et c’est grâce à un joueur français mais pas celui qu’on peut voir d’habitude. Il s’agit cette fois de Thomas Lemar qui a porté sa nouvelle équipe. « Et réapparaît Lemar » titre le journal AS. En effet le champion du monde est responsable du premier but, une grosse frappe qui heurte le poteau et le dos du gardien adverse qui la dévie dans ses buts. Et il est à la finition d’une superbe action collective permettant aux siens de faire le break.

La presse anglaise fête le retour d’Alex Ferguson

En Angleterre maintenant, la presse fête le retour de Sir Alex Ferguson à Old Trafford depuis son accident cérébral en mai dernier ! Tiré d’affaire Fergie va beaucoup mieux, mais ce n’est pas vraiment le cas de son ancienne équipe les Red Devils... Bon retour Sir, mais honte à votre équipe s’amuse le Daily Mail de ce dimanche. Pour le Sunday Express, c’est le meilleur chevalier de l’histoire à Old Trafford, et le Sunday Telegraph, « c’est l’attaque des loups ». En effet, les Wolves ont réussi à accrocher le match nul 1-1, face à Manchester United.