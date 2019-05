Zidane veut faire venir Mendy à Madrid

Cet été, la Casa Blanca qui termine une saison décevante devrait frapper fort sur le marché des tranferts, et ce samedi Marca fait le point de la situation. Si Neymar est « un rêve », le cas Pogba lui fait discuter. Il ferait même débat en coulisses selon Marca. En effet, il est la volonté du coach Zinédine Zidane, mais il ferait pas l’unanimité auprès des dirigeants madrilènes. Trois autres dossiers sont plus au moins actés, ou proches de l’être selon le quotidien ibérique. D’abord Eden Hazard en provenance de Chelsea et Luka Jovic de Francfort. Mais il y a également le dossier Ferland Mendy. Et sur ce dernier, le Real avance. Marca dévoile parle d’une rencontre à Lyon entre deux membres de la direction du club et leurs homologues de l’OL, afin de discuter du cas Mendy. Zidane veut le faire venir et le Real veut conclure un accord. Toujours d’après Marca, Jean-Michel Aulas en demanderait au moins 45M€ pour accepter un départ de son latéral gauche.

Pochettino : « Je pense qu’il est temps de clore un chapitre »

Dans la presse anglaise, on apprend que Mauricio Pochettino pourrait quitter Tottenham. C’est lui-même qui l’a affirmé en conférence de presse hier : « Je suis prêt à partir », peut-on ainsi lire en une du Sun ce samedi. Le technicien argentin aurait peur de devoir refaire une saison sans pouvoir se renforcer au mercato, et demande des garanties à sa direction. « Après cinq ans, je pense qu’il est temps de clore un chapitre », a-t-il affirmé. Avant d’ajouter : « C’est tellement important d’avoir une idée claire du projet et du défi que nous allons devoir relever. [...] Mais quelle est la prochaine ? Telle est la question. C’est difficile pour moi de l’expliquer. Je dois écouter Daniel (Lévy), il est le patron. » Des déclarations qui sonnent comme un coup de pression sur la direction des Spurs.

Des contacts entre Pochettino et la Juve

En Italie, Pochettino fait aussi les gros titres. Il fait la couverture du Corriere dello sport qui explique qu’il y a eu des contacts entre la Juve en l’actuel entraîneur de Tottenham. « Pochettino exagère », titre le journal transalpin, qui explique qu’il demanderait un salaire de 20M€ annuel. « Il se met sur le marché et augmente le prix », continue le Corriere. mais pour l’instant Andrea Agnelli préférerait prendre son temps pour réfléchir au poste. D’ailleurs, le président de la Juventus fait aussi la une de Tuttosport. « La Juve & Allegri au règlement de compte », titre le quotidien. Le coach turinois serait irrité que la rencontre avec son président ait été repoussée depuis trois semaines. Dans le même temps, la côte de Didier Deschamps serait en train de remonter chez les Bianconeri.