Mancini favori pour remplacer Ranieri

Claudio Ranieri a été viré ce jeudi soir de son poste d’entraîneur de Leicester City. Après avoir réussi l’exploit de gagner la Premier League avec les Foxes l’an dernier, cette saison plus difficile a donc été fatale pour le coach italien. Dans son pays, en Italie, on est sous le choc. La Gazzetta dello sport titre « Anglais ingrats » et rajoute que « le club de Leicester salit l’histoire de celui qui a fait rêver le monde entier ». Pour remplacer Ranieri, cinq candidats seraient déjà sur la table des dirigeants des Foxes : Roberto Mancini, Franck De Boer, Guus Hiddink, Nigel Pearson et Alan Pardew. Et le favori selon l’ensemble de la presse anglaise et italienne, c’est Mancini.

Le coup d’arrêt pour la prolongation de Messi

On voit mal Lionel Messi être transféré dans un autre club, à moins d’un retour en Argentine pour sa fin de carrière, comme il l’a parfois abordé en interview. Pour autant, la Pulga n’a toujours pas prolongé au FC Barcelone. Ces derniers temps, la presse espagnole parlait de négociations en cours entre le père de Messi et le club catalan, mais ce matin le journal As fait état d’un coup d’arrêt dans les pourparlers. En effet, le père de l’Argentin, qui était à Barcelone pour négocier le nouveau contrat, est finalement rentré en Argentine sans avoir trouvé d’accord. Aucun autre rendez-vous n’a même été fixé.

Le Real Madrid succombe à la Mbappémania

Kylian Mbappé fait sensation depuis le début de la semaine, grâce notamment à sa prestation face à Manchester City en Ligue des Champions. Et aujourd’hui, le quotidien Marca dévoile que le Real Madrid a supervisé les matches de Monaco ces derniers temps, notamment celui à l’Etihad Stadium. Si Bernardo Silva était d’abord visé par les scouts madrilènes, Kylian Mbappé a impressionné les superviseurs d’après les informations du média espagnol. Au point même de s’intéresser à lui de très près en vue du prochain mercato estival.