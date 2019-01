Les Madrilènes vont payer sa clause libératoire

En Espagne, le Real Madrid continue d’agiter le marché des transferts ! Le club merengue aurait un accord pour une nouvelle recrue, d’après As. Après Brahim Diaz ce serait la deuxième signature du mercato pour la Casa Blanca. Il s’agit du défenseur du FC Porto Éder Militão. Et les Madrilènes seraient prêts à payer la clause du jeune joueur brésilien de 21 ans, à savoir une somme de 50M€ ! Mais il ne s’agirait pas d’un renfort pour cet hiver, en effet, il est question que Militão rejoigne ses futurs coéquipiers en juillet prochain... La défense du Real ne devrait donc pas être chamboulée jusqu’à la fin de saison.

Andy Carroll pour remplacer Harry Kane ?

En Angleterre, Tottenham l’a emporté au forceps hier contre Fulham sur le score de 2-1. Avec un but victorieux à la 93e minute, inscrit par Harry Winks. Ce dernier est fêté comme un héros ce matin dans la presse britannique. Pour le Daily Mail, c’était carrément « Harry Houdini » le magicien. Le Daily Express a préféré appeler « Harry à la rescousse » alors que le Sun titre « Handy Harry » ! Une référence à une possible recrue de Tottenham pour pallier à la blessure d’Harry Kane... Et d’après le journal anglais, Andy Carroll serait dans la liste de Pochettino. Libre cet été de son contrat qui le lie pour l’instant à West Ham, il pourrait rejoindre les Spurs pour un peu plus de 2M€.

Piątek sera un joueur l’AC Milan dès demain

Enfin on reste en Italie, avec d’autres infos mercato dans la Gazzetta dello sport. Le journal annonce la signature de Krzysztof Piątek à l’AC Milan pour demain, en échange d’un chèque d’environ 35M€ au Genoa. D’ailleurs les Milanais vont aujourd’hui se rendre au Genoa pour affronter l’équipe de Piątek, avec comme objectif avec comme objectif la 4e place d’après la Gazzetta. Toujours d’après ses informations, la Juve serait sur le point de faire signer Darmian. C’est « quasi fait » peut-on lire en une du journal italien.