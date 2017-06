Le Real prêt à battre des records pour Hazard et De Gea

Ce n’est un secret pour personne : le Real Madrid a toujours fait les yeux doux à Eden Hazard et David De Gea. Déjà du temps où le Belge évoluait à Lille, les Madrilènes étaient venus aux renseignements. Mais cette fois, la donne serait différente selon le Sun Sport. En effet, le quotidien anglais indique que le club de Florentino Pérez serait à prêt à mettre le paquet pour arracher la star belge à Chelsea. Il proposerait pas moins de 115 millions d’euros. Ajouté à cela, 68 millions d’euros pour enfin faire venir le gardien de Manchester United, David De Gea, lui aussi cible de longue date, et vous obtenez un package de 183 millions d’euros pour ces deux joueurs. Une chose est sûre, le Real Madrid ne va pas faire les choses à moitié cet été.

Favre n’est pas le seul postulant pour entraîner Dortmund

Troisième du championnat de France avec l’OGC Nice cette saison derrière Monaco et le PSG, mais devant Lyon, Marseille ou Bordeaux, le parcours de Lucien Favre à la tête des Aiglons n’est pas passé inaperçu. Et notamment du côté du Borussia Dortmund. Les Allemands s’intéressent au coach suisse depuis le début du mercato et surtout depuis quelques jours après le départ de leur entraîneur, Thomas Tuchel. Mais comme le révèle Kicker aujourd’hui, Favre ne serait pas le seul sur la short-list du BVB. L’entraîneur de l’Ajax Amsterdam, Peter Bosz, récent finaliste de la Ligue Europa ferait aussi partie des options. Tout comme Peter Stöger, actuel coach de Cologne, cinquième cette saison en Bundesliga.

Everton fixe le prix de vente de Lukaku

L’agent de Romelu Lukaku a réussi son coup. En effectuant une sortie dans la presse en affirmant qu’à un certain prix, il serait bien qu’Everton discute du transfert de son protégé, l’agent de l’attaquant belge a fait sortir les Toffees de leur réserve. Comme le révèle le Daily Star, le club de Liverpool a fixé le prix de vente de sa star pour cet été. Et accrochez-vous : il est de 125 millions d’euros ! Une somme qui pourrait faire peur à beaucoup d’écuries. Mais pas à Chelsea et Manchester United visiblement qui se sont positionnés sur le dossier.