La meilleure version de Benzema

En ce moment en Espagne, le Real Madrid voit la vie en rose. En effet, depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur Santiago Solari, la Casa Blanca va beaucoup mieux. C’est même le meilleur début pour un coach madrilène depuis 116 ans. Solari « tient son étoile » pour Marca, qui explique que nous avons vu la meilleure version de Karim Benzema. Du côté du journal As, on assure que c’est Benzema qui « tient les rênes » de la Maison Blanche.

« Attention à la marche »

Du côté de l’Angleterre, les tabloïds britanniques s’amusent de l’écart entre les deux clubs mancuniens. City l’a emporté 3 buts à 1 et a montré sa supériorité face à son voisin rouge. « Attention à la marche », titre le Daily Express. Le Sun aussi s’amuse de la performance des Red Devils et choisit d’insister sur les déclarations de Mourinho, qui a déclaré que Pep Guardiola l’a eu facile. Le journal anglais se permet même de répondre au Special One : « tu ne leur as pas rendu la tâche très difficile ».

La Vieille Dame en patronne

En Italie, non plus, il n’y a pas eu beaucoup de suspense entre la Juve et l’AC Milan. La Vielle Dame s’est imposée 2-0 en patronne comme titre le Corriere dello sport. Elle reste en tête de Serie A avec six points d’avance sur le deuxième. Hier la presse italienne salivait quant au duel entre Cristiano Ronaldo et Gonzalo Higuain. La star portugaise l’a remporté à plate couture en marquant le but du break alors que le buteur argentin ratait un penalty et était expulsé. Pour Tuttosport, c’était deux géants à San Siro. En effet, Mandzukic a lui aussi fait parler la poudre en ouvrant le score dès la 8e minute.