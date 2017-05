Un salaire historique pour Hazard

Son titre de champion d’Angleterre en poche, Chelsea peut se tourner sereinement vers la saison prochaine et le mercato estival. Et si les Blues devraient recruter en masse, ils devront aussi s’attacher à conserver leurs cadres. Diego Costa pourrait quitter le navire, mais le club londonien espère retenir Eden Hazard, de retour à son meilleur niveau après un exercice 2015-2016 délicat, quitte à faire d’incroyables sacrifices financiers ! Selon La Dernière Heure, les dirigeants de Chelsea ont rencontré le Belge pour discuter d’une prolongation avec à la clé un salaire hebdomadaire de 300 000 livres, soit environ 350 000 € par semaine et donc plus de 18 M€ par an. Un petit jackpot qui ferait de l’ancien Lillois le joueur le mieux payé de l’histoire du club !

Gameiro sacrifié... pour Lacazette ?

De nouveau éliminé par le Real Madrid en Ligue des Champions et devancé par Merengues et Blaugranas en Liga, l’Atlético Madrid compte sur le mercato pour renforcer son effectif et retenter sa chance la saison prochaine. Pour cela, à en croire As, le club de la capitale espagnole devrait dégraisser avant de recruter. Le journal affirme que les Colchoneros écouteront attentivement les offres reçues pour plusieurs joueurs, comme Gaitan, Giménez et Gameiro. Concernant le Français, l’objectif serait de le vendre pour faire de la place à un nouvel avant-centre. Une nouvelle recrue qui pourrait être Alexandre Lacazette, avec qui les négociations seraient déjà bien avancées. Mais en Angleterre, on évoque aussi les noms de Jamie Vardy et Alexis Sanchez, tandis qu’un retour de Diego Costa a également été envisagé.

Guardiola taille Wenger

Respectivement quatrième et cinquième du classement de Premier League, Manchester City et Arsenal se disputent l’une des dernières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Et à deux journées de la fin, l’heure est à la tension. Arsène Wenger a regretté dans les médias le manque d’éthique de nombreux clubs de milieu de tableau qui, une fois le maintien assuré, se permettent de laisser filer les matches et faussent le championnat. Un coup de gueule qui n’a visiblement pas plu à Pep Guardiola, agacé par les déclarations du technicien français : « Je ne comprends pas pourquoi les entraîneurs parlent au nom d’autres clubs (...) Je n’ai jamais vu dans ma vie un joueur entrer sur le terrain et ne pas essayer de gagner le match ». Le Daily Star résume la pensée de Guardiola en une phrase assassine : « Tu devrais essayer de gagner au lieu de pleurer » !