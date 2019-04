Le Real offre 462 000 euros par semaine à Hazard

Petit à petit, le transfert attendu d’Eden Hazard au Real Madrid commence à prendre forme. L’international belge voit son club de Chelsea et les Merengues discuter notamment sur le prix du transfert. Et pendant ce temps, à en croire le Sun, la Casa Blanca a déjà transmis une proposition salariale à l’ancien Lillois. Et celle-ci est démentielle. Le tabloïd lâche que le club coaché par Zinedine Zidane aurait offert pas moins de 400 000 livres par semaine, soit 462 000 euros à Hazard. Celui-ci pourrait donc toucher pas moins de 23 millions d’euros par an durant son séjour dans la capitale espagnole. De quoi en faire un des joueurs les mieux payés de la planète foot.

Seulement 80 M€ pour João Félix ?

Hier, le quotidien Record affirmait que quatre clubs - la Juventus Turin, Manchester City, Manchester United et Liverpool - étaient prêts à payer sans broncher la clause libératoire de la nouvelle pépite de Benfica, João Félix. Et bien ce matin, le journal A Bola remet quelque peu les pendules à l’heure. En effet, selon le média portugais ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. La Juventus se serait par exemple fixé une limite de l’ordre de 80 millions d’euros sur le prix du transfert du milieu offensif de 19 ans. On sait que la Vieille Dame n’est pas adepte de pures folies même si le marché l’y oblige ces dernières années. La Juve fera donc attention à ne pas se faire avoir sur le dossier et cela promet des négociations agitées avec Benfica.

Manchester City à « trois matches du paradis »

Trois matches et le titre sera à eux. Les Citizens grâce à leur victoire dans le derby de Manchester hier (2-0) ont gagné le droit de rêver à un deuxième sacre national consécutif. Pour la presse anglaise, avec trois dernières rencontres abordables - déplacements à Brighton et Burnley et réception de Leicester - c’est comme si le titre de champion d’Angleterre était déjà dans la vitrine des Skyblues. Pour le Times, Bernardo Silva et ses coéquipiers ont « une main sur le trophée ». Le Daily Telegraph a vu hier soir à Old Trafford « des regards de champion » sur les visages des hommes de Pep Guardiola. Enfin pour le Daily Star, City est à « trois matches du paradis » et surtout de plonger Liverpool en enfer. Les Reds attendent un titre de champion depuis 1990 et malgré une saison record avec seulement pour le moment une défaite à la clé, la Premier League pourrait encore leur échapper.