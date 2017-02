City-Monaco, c’était « fou, fou, fou » !

Une semaine après la victoire éclatante du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, un autre club français a offert un spectacle incroyable en Ligue des Champions. Sur la pelouse de Manchester City, Monaco a frôlé l’exploit. Rapidement mené 1-0, le club de la Principauté a réagi pour prendre les devants à 2-1, puis 3-2, manquant au passage un penalty Mais en l’espace de 11 minutes de folie, City a réussi une « remontada incroyable » (Sport) pour l’emporter 5-3. Un scénario improbable qui efface totalement la déception en France : Monaco Matin insiste sur la folie de la rencontre, tandis que L’Équipe retient « le grand 8 » émotionnel offert par ce match et ses huit buts. En Angleterre, on salue le caractère d’un « Manchester City 5 étoiles ».

Rooney part en Chine ce mardi, avec un salaire hallucinant !

Le 21 janvier dernier, Wayne Rooney entrait définitivement dans l’histoire de Manchester United. En inscrivant un magnifique coup franc face à Stoke, l’Anglais devenait le meilleur buteur de l’histoire des Red Devils, avec 250 unités. Un but exceptionnel qui était sans doute son dernier, car plusieurs tabloïds affirment ce matin que sa décision est prise : il va rejoindre la Chine dès mardi prochain, date de clôture du mercato chinois ! Il deviendrait ainsi le joueur le mieux payé de la planète avec près de 1,2 M€ hebdomadaires, soit environ 5 M€ par mois et 62 M€ par an ! Un transfert qui rapporterait 35 M€ à MU. Mais si certaines publications sont sûres de leur fait, d’autres assurent qu’il pourrait finalement refuser de céder aux sirènes de l’Empire du Milieu et rester à Manchester... Le feuilleton touche à sa fin, mais l’issue reste incertaine !

L’improbable rumeur d’un échange Cavani-Benzema

L’information est arrivée jusqu’en Uruguay, en l’espace de quelques heures, pour s’afficher ce matin en Une du quotidien Ovación. Au départ, la rumeur est publiée par le site madridiste Bernabéu Digital : le Real Madrid et le Paris Saint-Germain auraient entamé les négociations pour réaliser cet été un échange entre leurs deux attaquants, Karim Benzema et Edinson Cavani. Une information hautement improbable, avancée par un site qui assure que Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez parlant tous les deux français, ils ne devraient avoir aucune difficulté à trouver un accord...