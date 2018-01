Griezmann demande 451 000 euros par semaine à MU

Comme annoncé par la presse catalane depuis plusieurs mois, Antoine Griezmann est la cible numéro une du FC Barcelone pour l’été prochain. L’international français aurait même déjà un accord de principe avec les Blaugranas. Mais le feuilleton n’est pas pour autant terminé. En effet, selon le Sun Sport, malgré son envie de rejoindre la Catalogne, l’ancien joueur de la Real Sociedad aurait laissé une petite chance encore à Manchester United. Le tabloïd rapporte que le Français aurait demandé un salaire mirobolant de 451 000 euros par semaine pour changer d’avis et filer à Old Trafford. Une somme qui pourrait définitivement décourager les Mancuniens et qui rapprocherait encore un peu plus Griezmann du FC Barcelone.

Klopp veut le remplaçant de Coutinho très vite

Coutinho partit au FC Barcelone, où il sera présenté à la presse et au public aujourd’hui, Liverpool doit désormais s’activer pour lui trouver son remplaçant. En tout cas, Jürgen Klopp, le coach des Reds, aimerait que cela aille vite. Selon le Mirror Sport, l’entraîneur allemand aurait fait de Thomas Lemar sa priorité. Le club de la Mersey devrait revenir à la charge auprès de l’AS Monaco pour son international français. Mais il n’est vraiment pas dit que le club de la Principauté lâche son joueur dès cet hiver. Les Reds pourraient alors se tourner vers le milieu guinéen du RB Leipzig, à savoir Naby Keita. Déjà recrutée pour juin prochain, la star du club allemand pourrait arriver plus tôt que prévu à Liverpool. Selon le Daily Star, les Reds seraient prêts à lâcher encore un peu plus d’argent sur le joueur pour convaincre Leipzig de leur céder en ce mois de janvier.

Le Real Madrid a 16 points du Barça

Semaine après semaine, le titre s’éloigne pour le Real Madrid. Les champions en titre ont encore perdu des points hier sur la pelouse du Celta Vigo (2-2) malgré un retour fracassant de Gareth Bale, auteur d’un doublé. Les Madrilènes se retrouvent donc ce matin à 16 points du FC Barcelone, leader incontestable de cette Liga. La presse pro-madrilène comme Marca est dépitée. Tout l’inverse des quotidiens catalans, qui se réjouissent des malheurs de Zidane et de ses hommes. Sport titre tout simplement, « au revoir, Madrid, au revoir ». Le titre se rapproche pour les Blaugranas.