La Juve secouée par l’accusation de viol de CR7

En Italie, le scandale qui éclabousse Cristiano Ronaldo fait les gros titres. La star portugaise est accusée de viol par une jeune femme américaine. Des faits que nie fermement CR7 mais cela n’empêche pas le sujet de faire la Une dans la presse italienne. Le Corriere dello sport a choisi de faire un jeu de mot pour mettre le sujet sur la table, « CR SEX » titre le quotidien, qui explique que la Juve est secouée par cette affaire. Les actions en bourse ont chuté de 10% et les principaux sponsors commencent à s’inquiéter de l’image de leur star. À commencer par Nike et FIFA qui a dors et déjà enlevé l’image du quintuple ballon d’or de sa boutique en ligne EA Sports. Le journal Tuttosport, pro Juventus, a quant à lui fait son choix de défendre le joueur. Il titre « plus fort que la boue. »

Le Real Madrid n’y arrive plus

Le Real Madrid est dans la tourmente après un début de saison très moyen. Le club meringue reste sur trois matchs sans victoire et a joué pendant plus de 5 heures sans marquer. C’est « l’Alarme » pour le quotidien Marca. Ce soir, Alaves affronte le Real, et pourrait en cas de victoire contre la Maison Blanche être co-leader de la Liga après la rencontre. Et pour le journal AS, la solution aux problèmes du Real ne peut être que Gareth Bale. Son équipe place son destin dans le pied gauche magique du joueur Galois pour retrouver le chemin du but

Mourinho :« Ne me blâmez pas »

Outre-Manche, le feuilleton Mourinho et Manchester United n’en finit plus. Hier, le Special One a fait une nouvelle sortie en conférence de presse en expliquant que tout n’était pas de sa faute comme le rapporter le Sun. Il a déclaré qu’il n’était pas le seul à blâmer, et pas le seul responsable, du plus mauvais début de saison des Red Devils depuis 29 ans. « Ne me blâmez pas », titre le Daily express. Mais un tabloïd anglais va plus loin que les autres, il s’agit du Mirror qui titre carrément « La fin ». D’après le quotidien, le match contre Newcastle sera la dernière rencontre de Mourinho sur le banc de United, et peu importe le résultat. Affaire à suivre...