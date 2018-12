Seulement en cas de trophée...

En Angleterre, Mauricio Pochettino n’a semble-t-il pas encore digéré la défaite de son équipe dans le derby face à Arsenal dimanche dernier (4-2). Surtout après avoir vu la photo des Gunners sur les réseaux sociaux. Dans le vestiaire, les joueurs s’affichent et célèbrent leur victoire. Présent en conférence de presse, l’entraîneur des Spurs a réagi à cette photo en déclarant : « nous ne postons ce genre de photos que lorsque nous remportons un trophée ». C’est ce qu’on appelle un tacle glissé.

Un nouveau contrat pour Eden Hazard ?

Hier, en conférence de presse, le coach de Chelsea Maurizio Sarri a fait un appel du pied à sa superstar Eden Hazard. « Le club est disponible immédiatement pour lui faire signer un nouveau contrat », a-t-il déclaré. Autrement dit, la balle est dans le camp du Belge, s’il veut prolonger l’aventure avec les Blues. D’autant plus que les rumeurs vont redémarrer de plus belle, à l’approche du mercato. Pour information, Chelsea lui proposerait un salaire de 300 000 livres (336 000 euros) par semaine, soit le plus gros salaire du club.

Pogba versus Mourinho, épisode 54

Sur le site internet du Sun aujourd’hui, on apprend encore un nouvel épisode de la saga Pogba - Mourinho. Selon les informations du tabloïd, les deux meilleurs amis ont eu une franche discussion samedi dernier, après le match nul (2-2) face à Southampton. Le Français aurait demandé au Portugais d’arrêter de sans cesse le blâmer pour tous les problèmes de Manchester United. On rappelle que le Special One avait comparé Pogba à un virus qui infectait son équipe.