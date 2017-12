Mercredi, Liverpool a officialisé le transfert de Virgil van Dijk, le défenseur central de Southampton, contre la modique somme de 84 millions d’euros. L’international néerlandais est devenu, de facto, le défenseur le plus cher de tous les temps. Ce qui prouve donc qu’il y a aussi un marché pour les défenseurs alors qu’en général, les prix s’envolent pour les attaquants (Neymar, Mbappé, Higuain) ou pour les milieux de terrain de très haut niveau comme Paul Pogba par exemple.

Jusqu’alors, la première position de ce top 10 était tenue par un Français débarqué en Angleterre cet été : Benjamin Mendy. L’ancien latéral de l’AS Monaco avait été recruté par Manchester City, qui avait lâché des dizaines de millions d’euros sur des latéraux. Il n’est donc pas étonnant non plus de voir un autre Skyblue sur la troisième marche du podium des défenseurs les plus chers de tous les temps : John Stones. Le défenseur central est arrivé d’Everton à Manchester City pour un très joli chèque lors de l’été 2016.

Pas moins de cinq joueurs de Manchester City dans ce classement !

Enfin, Manchester City domine toujours ce classement puisqu’un autre français vient se glisser à la quatrième position, il s’agit d’Eliaquim Mangala, transféré de Porto chez les Citizens dans un micmac incroyable. Enfin, Kyle Walker est l’avant-dernier joueur de City dans ce top 10 et il se classe à la cinquième position juste devant David Luiz, transféré contre 50 millions au Paris Saint-Germain par Chelsea lors de l’été 2014.

Back to the future. Rio Ferdinand est sans contestation possible l’un des transferts, qui a choqué le plus de monde en 2002. Le défenseur international anglais quitte Leeds contre un chèque de 46 millions d’euros pour rejoindre le Manchester United de Sir Alex Ferguson. À la huitième position, on retrouve une nouvelle fois un Citizen en la personne de Nicolas Otamendi, qui a quitté le Valencia CF pour la ville de Manchester en 2015. Enfin, Thiago Silva (de l’AC Milan au PSG en 2012) et Lilian Thuram (de Parme à la Juventus Turin en 2001) ferment la marche et ce classement des défenseurs les plus chers du monde.