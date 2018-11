Après vendredi dernier, on ne pouvait plus voter pour élire le Ballon d’Or 2018. Le décompte a commencé et un podium se dessinait déjà. Luka Modric terminerait en tête devant les deux Français que sont Raphaël Varane et Kylian Mbappé. On apprenait donc que le meilleur joueur des finales de la Coupe du Monde et de la Ligue Europa, Antoine Griezmann, ne figurait même pas sur le podium. Dès lors, tout le monde attend le 3 décembre et donc enfin connaître le meilleur joueur de l’année 2018.

Tout le monde y va donc de ses petits calculs. On pense aux statistiques, puis au palmarès et on essaye de mélanger tout cela pour obtenir le meilleur joueur. Mais, pas de problème, la Gazzetta dello Sport a déjà fait les calculs, en comptant les rencontres en clubs et en sélections, et cette fois Antoine Griezmann est bien placé. Trônent en tête du classement deux joueurs du FC Barcelone. Lionel Messi a été impliqué sur 63 buts puisqu’il a mis 44 buts et 19 passes décisives. L’Argentin est suivi par Luis Suarez et son implication sur 61 buts (36 réalisations et 25 passes décisives).

Griezmann très bien placé

En troisième position, pas de surprise, Cristiano Ronaldo, transféré du Real Madrid à la Juventus cet été, a marqué à 43 reprises tout en distillant 12 caviars (55). Antoine Griezmann est quatrième. 35 buts et 16 passes décisives font que le Tricolore est impliqué sur 51 buts de l’équipe de France et de l’Atlético Madrid. Neymar arrive sixième (il est impliqué sur 47 buts) et Kylian Mbappé, la nouvelle pépite du foot français, est huitième (45 buts). On retrouve aussi un autre pensionnaire de Ligue 1 en la personne de Di Maria. El Fideo est impliqué dans 38 buts (25 buts et 13 passes décisives).

Pas de traces donc de Modric, mais ce n’est pas étonnant puisqu’il n’est pas attaquant. Reste maintenant à savoir quelle importance ont eu les statistiques et le palmarès des joueurs dans l’esprit des journalistes votant pour le Ballon d’Or. Si on prend le palmarès, logiquement Varane devrait être en tête si le Palmarès et les statistiques sont intégrés ce serait Griezmann. Mais selon les premiers dépouillements, ce ne sera ni l’un ni l’autre. Réponse le lundi 3 décembre.