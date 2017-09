Il s’annonçait spectaculaire. Il n’a pas déçu. Ce mercato estival 2017 a incontestablement frappé les esprits et marqué un tournant dans l’histoire de l’exercice. Un coup de tonnerre déclenché par le Paris Saint-Germain qui s’est fait entendre très fort partout en Europe. Critiqué pour sa campagne de recrutement estivale 2016 sans nom ronflant, le club de la capitale a cette fois-ci mis tut le monde d’accord. Après avoir débuté tranquillement avec les arrivées de Yuri Berchiche et de Daniel Alves, les Rouge-et-Bleu ont tout simplement explosé le record du joueur le plus cher de l’histoire détenu jusque-là par Paul Pogba et ses 105 M€ pays par Manchester United.

Avec 222 M€ investis pour recruter Neymar au FC Barcelone, Paris a, sans surpris, réalisé l’opération la plus onéreuse de ce mercato 2017. Un tour de force qui s’est avéré encore plus impressionnant avec l’arrivée de Kylian Mbappé sous la forme d’un prêt assorti d’une incroyable option d’achat de 145 M€ + 35 M€ de bonus. Si l’on considère que cette somme sera bel et bien payée par les Franciliens, Mbappé est donc virtuellement le deuxième joueur le plus cher de l’histoire. Un doublé made in Ligue 1 qui aurait été impossible à envisager il y a à peine dix ans.

La France à l’honneur

La France est d’ailleurs plus que jamais à l’honneur dans le top 10 des transferts les plus chers de cet été puisque quatre de nos représentants figurent dans ce classement. Arraché au BVB par le FC Barcelone contre 105 M€ fixes + 42 M€ de bonus, Ousmane Dembélé égale le record de Pogba (sans compter les bonus) et permet donc à l’Hexagone de placer deux tricolores sur le podium (avec Mbappé) des joueurs les plus coûteux de ce mercato. Cinquième, Benjamin Mendy a, quant à lui, rapporté pas moins de 57,5 M€ à une AS Monaco ayant réussi à placer trois de ses poulains dans ce tableau d’honneur des meilleures ventes (Mbappé, Mendy et Bernardo Silva).

De son côté, Alexandre Lacazette se classe septième grâce à son arrivée à Arsenal (53 M€). Aucun autre pays ne compte autant de représentants. Enfin, Manchester City, qui a été le club le plus dépensier de ce mercato européen avec 244 M€ d’investis, compte trois recrues dans ce top 10 : Mendy (57,5 M€), Bernardo Silva (50 M€) et Kyle Walker (51 M€). Sans oublier Manchester United qui a déboursé pas moins de 84,7 M€ pour s’offrir Romelu Lukaku en provenance d’Everton. Les Toffees qui complètent ce classement final grâce aux 49,4 M€ payés pour attirer le Scnadinave Gylfi Sigurdsson.