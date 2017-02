L’Équipe Mag propose chaque année son classement des sportifs français les mieux payés, comprenant notamment les salaires bruts avant charges sociales et impôts, les primes de matches, les contrats publicitaires ou encore les primes à la signature. Alors, quels sont les sportifs percevant les meilleurs revenus sur l’année 2016 ? Eh bien, pour la quatrième année de suite, c’est Tony Parker, meneur des San Antonio Spurs, qui est en tête avec 19,6 M€ cumulés l’an dernier.

Paul Pogba le suit de très près. Son transfert vers Manchester United l’été dernier l’a propulsé dans une nouvelle dimension sur le plan économique. L’international tricolore, qui a gagné 6 places, a émargé à 18 M€ sur l’année. De quoi pousser Karim Benzema, premier footballeur français au classement en 2014 et 2015, sur la troisième marche du podium. Le buteur du Real Madrid a ainsi empoché 15,6 M€ en 2016. Mais ses soucis extrasportifs et son absence à l’Euro lui ont coûté quelques revenus supplémentaires en sponsoring notamment.

Franck Ribéry, qui a récemment prolongé son bail d’un an avec le Bayern Munich, reste 4e, avec des émoluments fixés à 14 M€ sur 2016. Antoine Griezmann, considéré comme la nouvelle coqueluche de l’équipe de France, est lui 7e. L’attaquant de l’Atlético Madrid a perçu 12,3 M€. Une progression de 4 places et de 4,8 M€ par rapport à 2015. Blaise Matuidi le suit de près. Le milieu du Paris SG a lui touché 11,3 M€ l’an passé. Quelques millions de plus que Samir Nasri (10,3 M€) et Dimitri Payet (9,5 M€) qui complètent le Top 10 dominé par comme souvent par les footballeurs (7 sur 10).

Top 10 des sportifs français les mieux payés en 2016 :

1. Tony Parker (basket) : 19,6 M€

2. Paul Pogba (football) : 18 M€

3. Karim Benzema (football) : 15,6 M€

4. Franck Ribéry (football) : 14 M€

4. Nicolas Batum (basket) : 14 M€

6. Joakim Noah (basket) : 13,9 M€

7. Antoine Griezmann (football) : 12,3 M€

8. Blaise Matuidi (football) : 11,3 M€

9. Samir Nasri (football) : 10,3 M€

10. Dimitri Payet (football) : 9,5 M€