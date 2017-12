Guardiola envisage un triple coup à 180 M€

Alors qu’il a indiqué il y a quelques jours en conférence de presse que le recrutement pour cet hiver n’était pas une nécessité, Pep Guardiola ne peut empêcher, semble-t-il, les rumeurs sur Manchester City. Ce matin, c’est le Daily Star qui en ajoute une couche sur de possibles arrivées en janvier à l’Etihad Stadium. Selon le média, aux cibles connues que sont l’attaquant chilien d’Arsenal, Alexis Sanchez, et au défenseur central de Southampton, Virgil Van Dijk, s’ajoute un troisième nom. Celui de Sergio Busquets, le milieu défensif du FC Barcelone. Le quotidien indique que Pep Guardiola voit dans son ancien joueur un remplaçant parfait à Yaya Touré, qui commence à prendre de l’âge. En tout cas, ce triple recrutement pourrait coûter cher aux Citizens. Au total, ils pourraient dépenser pas moins de 180 millions d’euros.

Wenger allume Oxlade-Chamberlain

Ce soir, à l’Emirates Stadium, Arsenal s’offre un choc pour la Ligue des champions. Les Gunners reçoivent Liverpool pour l’affiche de cette journée en Angleterre. Et le match promet d’être chaud, notamment pour Alex Oxlade-Chamberlain. L’international anglais est passé d’Arsenal aux Reds cet été, en toute fin de mercato après un long bras de fer avec Arsène Wenger et ses dirigeants. Et en conférence de presse, l’Alsacien est revenu sur cet épisode de l’été des Gunners avec une petite pointe d’amertume, comme le rapporte le Mirror Sport. Pour lui, Oxlade-Chamberlain devait partir, car son état d’esprit n’était plus le bon. En tête à tête, il lui avait signifié : « Qu’est-ce que tu veux être ? Un grand joueur et ne pas avoir à te battre ? Tu ne peux pas être un grand joueur, t’asseoir dans un fauteuil à bascule et dire :" Je ne veux pas me battre ". Ça ne marche pas comme ça. Chaque joueur doit se battre. »

Bonucci a appelé Conte en octobre

C’est la crise au Milan AC et chaque jour la presse italienne rajoute un petit peu plus de pression. Ce matin, c’est le quotidien Tuttosport qui apporte une révélation sur le début de saison compliqué des Lombards. En octobre, alors que la situation commençait à se tendre dangereusement pour les hommes de Vincenzo Montella et pour le principal intéressé sur le banc, le défenseur central italien et nouvelle recrue du club cet été, Leonardo Bonucci, aurait appelé son ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra, Antonio Conte, afin qu’il vienne reprendre les commandes du club. Un changement que n’a pu faire l’Italien, actuellement sous contrat avec Chelsea. Un mois plus tard, c’est finalement Gennaro Gattuso, qui a débarqué en Lombardie.