Alexis Sanchez fait peur à Arsenal

En Angleterre, ce matin, Arsenal tremble. Les tabloïds britanniques, avec le Daily Mirror en tête, affirment que les Gunners craignent qu’Alexis Sanchez souhaite partir. Ce sont même les joueurs au sein du vestiaire qui ont fait part de leurs inquiétudes à ce sujet. Après avoir montré plusieurs signes d’agacements et une prolongation de contrat qui tarde à être signée, il y a de quoi se poser des questions pour la star d’Arsenal. Même le Daily Telegraph évoque la possibilité d’un départ du Chilien et précise qu’un clash pourrait bientôt éclater au sein de l’équipe londonienne. Il ne reste plus que 18 mois de contrat à Alexis Sanchez. Manchester City et Chelsea restent à l’affût d’après les informations du quotidien anglais.

Evra veut finir à Manchester United

Et si Patrice Evra revenait à Manchester United ? En tout cas, Tuttosport et le Times en parlent dans leurs colonnes aujourd’hui. Le latéral gauche, international français, souhaiterait finir sa carrière à Old Trafford, dans son club de cœur où il a déjà passé huit ans de sa carrière. Le journal anglais ajoute que ce serait une bonne idée pour résoudre les problèmes en défense de José Mourinho. Le coach portugais n’est pas convaincu par Luke Shaw, Marcos Rojo est maintenant considéré comme un défenseur central et les autres solutions (Blind, Young, Darmian) ne plaisent pas au Special One. Cela arrive également à un moment où Patrice Evra a perdu sa place de titulaire indiscutable chez les Bianconeri. De plus, il retrouverait Paul Pogba avec qui il s’entendait à merveille dans les vestiaires de la Juventus.

La Juventus veut mettre 80 M€ pour Verratti

C’est une certitude depuis plusieurs jours, Marco Verratti sera l’un des prochains acteurs du mercato en Serie A et la Juventus en a fait sa priorité selon la presse italienne. Ce matin, c’est le Corriere dello Sport qui annonce que les dirigeants bianconeri, mené par le directeur sportif Giuseppe Marotta, souhaitent réaliser un autre grand coup comme il l’avait fait avec Gonzalo Higuain. L’été dernier, le club avait misé 94 millions sur l’attaquant argentin. Au prochain mercato, une somme similaire pourrait être proposée pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Le club de la Vieille Dame serait prêt à mettre 80 millions d’euros d’après les informations du journal transalpin.