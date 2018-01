Leicester veut 100M livres pour Mahrez

Pep Guardiola le veut ! Après la blessure de Leroy Sané pour au moins six semaines, le technicien catalan souhaite un remplaçant pour pallier l’absence de l’international allemand. Et son choix se serait porté sur Riyad Mahrez. L’international algérien, qui a vécu un mercato calme jusqu’ici, aurait demandé hier à ses dirigeants de le laisser partir. Mais Leicester ne veut pas le vendre à n"importe quel prix. Selon le Daily Star, ils auraient refusé une première offre de 57 millions d’euros pour leur star. Cependant, les discussions continuent et Manchester City serait prêt à aller jusqu’à 79 millions d’euros pour Mahrez. Mais à en croire le Sun Sport, les Foxes voudraient pas moins de 100 millions de livres, soit 114 millions d’euros pour lâcher leur atout numéro un. Cette dernière journée de mercato promet !

Özil va prolonger à Arsenal

Battus hier soir à Swansea (1-3), les supporters d’Arsenal ont de quoi déprimer en voyant le top 4 qualificatif pour la Ligue des champions s’éloigner. Cependant, sur le mercato, ils retrouvent le sourire. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang devrait débarquer aujourd’hui chez les Gunners, les Londoniens pourraient voir aussi l’international allemand, Mesut Özil, prolonger son bail dans la capitale anglaise. Alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain, l’ancien joueur du Real Madrid aurait accepté de prolonger, selon le quotidien allemand Bild. Il devrait toucher désormais 350 000 euros par semaine chez les Canonniers. Reste à attendre l’officialisation.

Le Barça met 30 millions d’euros sur Arthur

Cible de longue date du FC Barcelone, le prodige de Grêmio, Arthur, se rapproche petit à petit de la Catalogne. Et son transfert en Espagne pourrait même intervenir aujourd’hui, sur le gong de la fin de la période des recrutements. Selon le quotidien Sport, les Blaugranas auraient formulé une nouvelle offre de 30 millions d’euros à leurs homologues brésiliens pour leur pépite. Une somme qui pourrait être suffisante puisqu’elle se rapproche des 36 millions d’euros fixés lors du début des négociations par Grêmio. En tout cas, si cela venait à se concrétiser, le Barça réussirait un dernier beau coup en ce 31 janvier.