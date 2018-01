Liverpool demande 160 M€

Coutinho au Barça ? Ça fait maintenant presque six mois que la presse catalane en parle, à peu près tous les jours. Et si vous voulez savoir pourquoi ça bloque, le journal Sport à la réponse. C’est affiché en gros sur sa Une du jour : Liverpool demande 160 millions d’euros pour lâcher son joueur star, alors que Barcelone n’en propose que 130. Ce sont donc les derniers chiffres. On rentre maintenant dans la phase finale des négociations d’après le média espagnol. Patience donc.

Lemar pour remplacer Coutinho ?

Et si Coutinho s’envole pour l’Espagne, Liverpool va devoir le remplacer. Le coach des Reds, Jürgen Klopp aurait déjà sa priorité d’après la presse anglaise, il s’agirait de Thomas Lemar. Aujourd’hui, le Mirror relaye justement cette information. Le Monégasque se retrouve dans le viseur des Reds depuis plusieurs mois déjà mais le choix serait dorénavant arrêté. Le club anglais serait même prêt à débourser environ 100 millions d’euros pour l’acheter à Monaco. D’ailleurs, Liverpool n’est pas le seul club anglais à s’intéresser à lui, Chelsea et Arsenal courtisent le Français également.

Walcott se propose à Milan

En Italie, le Corriere dello sport révèle ce jeudi que Théo Walcott se serait proposé au Milan AC. Le Gunner, en gros manque de temps de jeu, serait tenté par le championnat italien. La réponse du club milanais n’est cependant pas encore connue. Cette saison, l’Anglais a joué 14 rencontres sous les couleurs d’Arsenal, dont seulement 5 de Premier League. Mais aussi et surtout, Walcott n’a pas été titulaire de toute la saison, excepté en coupe (Ligue Europa et EFL Cup).