Rendre son stade le plus rentable possible. Voilà l’un des défis majeurs du football français depuis quelques années et la construction de nombreuses enceintes, de Lyon à Bordeaux en passant par Nice. Malgré ces nouveaux outils de qualité, le taux de remplissage n’est pas encore optimal, à l’exception du PSG, qui parvient à atteindre un taux supérieur à 90 %. Forcément, cela aide à générer des revenus.

Selon la dernière étude du cabinet Deloitte, le PSG a augmenté ses revenus, sur la saison 2015-2016, obtenus les jours de match au Parc des Princes. De 78 M€ lors de la saison précédente, le PSG est passé à 92,5 M€ en 2015-2016. De quoi grossir la recette globale du club parisien sur une saison. Évidemment, le tarif élevé des places aide à récupérer une somme d’argent plus élevée que dans d’autres stades de L1 à la capacité supérieure. Le Parc des Princes est le seul stade français présent dans le top 10.

À la première place, on retrouve Old Trafford, qui était précédemment 4e et qui double notamment l’Emirates Stadium d’Arsenal. Les Mancuniens ont ainsi pu récupérer 137,5 M€ à l’issue de la dernière saison. Pour le reste, on retrouve les habituels clubs qui brillent en Ligue des Champions, avec les deux stades allemands du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, les deux enceintes espagnoles (Santiago Bernabéu et Camp Nou). Avec de grandes capacités et des tarifs élevés, les stades anglais dominent le top 10 avec 5 enceintes.

Les 10 stades qui rapportent le plus d’argent :

1 Old Trafford (Manchester United) :137,5 M€

2 Emirates Stadium (Arsenal) : 133,6 M€

3 Santiago Bernabéu (Real Madrid) : 129 M€

4 Camp Nou (FC Barcelone) : 121,4 M€

5 Allianz Arena (Bayern Munich) : 101,8 M€

6 Stamford Bridge (Chelsea) : 93,2 M€

7 Parc des Princes (Paris SG) : 92,5 M€

8 Anfield (Liverpool) : 75,9 M€

9 Etihad Stadium (Manchester City) : 70,2 M€

10 Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) : 61,1 M€