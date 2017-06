Manchester United multiplie les pistes offensives

Le dossier Antoine Griezmann s’étant vraiment refroidi ces derniers jours avec notamment l’interdiction de recrutement pour cet été de l’Atletico Madrid, Manchester United doit trouver un autre buteur pour la saison prochaine. Et ce matin la presse anglaise révèle les noms de la short-list de José Mourinho. Selon le Daily Mail, le Special One aurait en tête de faire venir soit Andrea Belotti, l’attaquant du Torino pour 99 millions d’euros, soit le buteur d’Everton, Romelu Lukaku, qui a une clause à 115 millions d’euros, ou le joker de luxe du Real Madrid, Alvaro Morata, pour 74 millions d’euros. En cas d’échec sur ces dossiers, MU pourrait aussi se tourner vers Alexandre Lacazette. Le buteur lyonnais ne peut rejoindre l’Atletico Madrid cet été et pourrait trouver une autre destination. United aurait aussi en tête les noms de Kylian Mbappé et de Ivan Perisic, l’ailier de l’Inter Milan.

Ozil va prolonger avec les Gunners

Après Arsène Wenger, Arsenal va voir une autre prolongation de contrat s’effectuer. Selon le Sun Sport, le milieu offensif allemand, Mesut Ozil, à qui il reste seulement un an de contrat chez les Gunners, va prolonger son aventure à Londres. En effet, après des discussions poussées avec les dirigeants du club, Ozil va accepter leur proposition et leur revalorisation salariale à hauteur de 321 000 euros par semaine. Reste désormais aux Gunners à se pencher sur le dossier Alexis Sanchez. Mais le buteur chilien semble lui plus enclin à un départ cet été.

Milan AC : Donnarumma sur le départ ?

Grand espoir du football italien au poste de gardien de but où beaucoup le voit comme le successeur de Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma n’est plus en odeur de sainteté au Milan AC. Selon Tuttosport, le torchon brûle entre la direction du club et le portier italien. Le « divorce » serait même consommé. Les Milanais doivent rencontrer aujourd’hui le jeune prodige, mais seraient déjà en train de s’activer pour le remplacer. Même si selon le Corriere dello Sport, les dirigeants du club lombard sont prêts à faire un énorme effort financier pour le garder. Le quotidien italien parle d’un salaire de 4 millions d’euros par saison. Suffisant pour le retenir ?