Le mercato, c’est un peu comme le monde de la mode, avec chaque année des tendances différentes. Et pour la collection hiver 2019, ce sont les attaquants qui sont à l’honneur. Souvent qualifiée de marché d’appoint, la session hivernale doit servir à rectifier les erreurs de l’été précédent, compenser les absences sur blessure ou tout simplement combler un vide. De nombreux clubs ont un point commun pour ce mois de janvier : le vide à combler se situe en attaque. Difficile de ne pas commencer en pensant à l’Olympique de Marseille qui cherche désespérément un buteur efficace, ce qui n’est pas le cas de Valère Germain ni de Kostas Mitroglou. La priorité mène à Mario Balotelli, en rupture avec l’OGC Nice, prêt à le libérer. Selon La Provence, l’OM tente le maximum pour satisfaire les exigences financières de l’international italien, et a même proposé un prêt de 6 mois à Nice !

L’OM a commencé à diversifier ses recherches devant les difficultés de nouveau rencontrées dans cet épineux dossier, avec une offre apparemment adressée à Antonio Sanabria, l’attaquant du Betis Séville. Les supporters marseillais s’impatientent d’autant plus qu’ils voient d’autres clubs enchaîner les signatures. On pense bien sûr à l’AS Monaco, qui a finalisé l’arrivée de 4 recrues et qui tente d’arracher Michy Batshuayi à Chelsea (qui bloque). Comme souvent, c’est un vaste jeu de chaises musicales qui se met en place. Valence n’est pas satisfait de ses buteurs actuels (Kevin Gameiro est également concerné) et pourrait recruter un nouveau numéro neuf. Tout comme les cadors espagnols que sont le Real Madrid et le FC Barcelone.

Chelsea, pierre angulaire du marché des attaquants

Le Real Madrid a constaté que ni Karim Benzema ni Gareth Bale n’avaient pas su colmater le départ de Cristiano Ronaldo. Pire, la longue indisponibilité de Mariano, les blessures récurrentes de Bale et la récente fracture du doigt de Benzema poussent la direction merengue à lorgner sur le marché des attaquants pour redynamiser son secteur offensif. Les noms de Mauro Icardi (Inter Milan) et Krzysztof Piatek (Genoa mais en partance pour l’AC Milan) sont relayés par la presse madrilène. Du côté des Catalans, on recherche activement une doublure à Luis Suarez, 32 ans, et pensent à Stuani (Girona), Ighalo (qui évolue en Chine) et… Giroud (Chelsea). Chelsea est d’ailleurs l’un des grands animateurs des rumeurs sur ce mercato hivernal.

Maurizio Sarri n’est pas convaincu par Alvaro Morata, recruté il y a un an et demi contre 80 M€, transfert le plus cher de l’histoire des Blues. L’international espagnol n’en peut plus de tâter du banc de touche et veut se relancer en Espagne, où l’Atlético Madrid est intéressé. Pour les Colchoneros, il s’agit ainsi de mieux couvrir les deux postes d’attaquant, tenus par Griezmann et Diego Costa, alors que Kalinic ne convainc pas en doublure principale. Kalinic pourrait donc lui aussi changer d’air. Mais revenons à Chelsea, dont la cible principale se nomme Gonzalo Higuain, qui ne s’est pas bien adapté à l’AC Milan, et qui rêve de retrouver Sarri à Chelsea. L’affaire est complexe au regard du montage réalisé l’été dernier par la Juventus pour l’envoyer à l’AC Milan mais elle apparaît possible.

D’ailleurs, à en croire la presse italienne depuis hier soir, tout serait désormais réglé entre Chelsea et la Juventus, sous la forme d’un prêt renouvelable un an ! C’est aussi possible car l’AC Milan a déjà ciblé le successeur d’Higuain en la personne de Krzysztof Piatek, pour lequel une offre entre 40 et 45 M€ a déjà été formulée, et qui pourrait devenir milanais dans les prochains jours. Chelsea est la pierre angulaire de ce marché des attaquants, puisque la finalisation du dossier Higuain accélérera le départ de Morata et peut-être celui de Batshuayi, toujours sous contrat avec les Blues. En l’espace de quelques semaines, de nombreux clubs auront donc réussi à redessiner les contours de leur attaque. Reste à savoir si ce sera couronné de succès.