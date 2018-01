Les chiffres fous du transfert de Sanchez

En Angleterre, c’est comme si c’était déjà fait. Pour les nombreux tabloïds anglais, Alexis Sanchez a déjà signé à Manchester United. Pire que ça, tous les chiffres de l’opération sont déjà connus. D’après le Mirror, on s’avance même pour dire qu’Arsenal fait « la vente du siècle », à six mois seulement de la fin de contrat du Chilien. En effet, les Mancuniens vont payer plus de 200 millions d’euros pour s’offrir Alexis Sanchez et ses quatre ans et demi de contrat. Un transfert sec de 40 millions d’euros, des primes à la signature mais aussi à son agent, et un salaire hallucinant... 505 000 livres par semaine, d’après les informations du Sun, soit 572 000 euros. De quoi en faire le joueur le mieux payé de Premier League, devant Paul Pogba, don futur coéquipier donc.

L’Inter avance ses pions

En Italie, l’Inter essaye de tenter quelques coups depuis le début de ce mercato. À en croire les informations de la Gazzetta dello sport, les dirigeants intéristes viseraient Daniel Sturridge, l’attaquant de Liverpool. Après la vente de Coutinho au Barça, il faudra tout de même attendre de voir ce qu’en pense le club de Jürgen Klopp. Mais ce n’est pas tout, l’Inter attendrait également la signature de Rafinha, qui devrait intervenir dans les prochaines heures, si le Barça accepte le deal proposé. En tout cas, ça va bouger du côté de l’Inter.

Embalo vendu 20M€ à Leipzig

Au Portugal, les journaux A Bola et Record sont d’accord ce jeudi. Un transfert surprenant pourrait arriver dans les prochaines heures dans le club de Benfica. Le très jeune joueur portugais du club lisboète, Úmaro Embaló, âgé seulement de 16 ans, devrait être acheté par le RB Leipzig, en Allemagne. Cependant, A Bola annonce un prix de 20 millions d’euros, quand Record parle de 15 millions. Toujours est-il que cette pépite, que certains considèrent comme le prochain Cristiano Ronaldo, pourrait valoir encore plus cher dans les 10 prochaines années...