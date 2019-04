« Deux buts au racisme »

Après les cris racistes envers Moise Kean et Blaise Matuidi hier à Cagliari, les journaux italiens réagissent à cette nouvelle affaire. « Deux buts au racisme », titre le quotidien Tuttosport puisque la Juventus a gagné 2-0 chez les Sardes. La Gazzetta dello sport montre son ras-le-bol par son titre « toujours du racisme »... Dans son article sur le sujet, le journal met également en avant la déclaration de Leonardo Bonucci. Des paroles qui risquent de faire jaser...

« Incroyable » Barça

En Espagne, les journaux n’en reviennent pas. « Incroyable », s’exclame le journal Sport après la rencontre d’hier entre Villarreal et le FC Barcelone (4-4). Alors que le Barça était mené 4 à 2 à la 90e minute, Lionel Messi et Luis Suarez ont inscrit deux buts dans le temps additionnel. Et puis surprise, même dans la presse madrilène, la mini-remontada du Barça fait les gros titres. « Le football est incroyable », se réjouit le quotidien Marca, qui, pour une fois, n’affiche Zinedine Zidane qu’en tout petit sur sa première page.

La soupe à la grimace pour l’OL

En France, le Stade Rennais s’est qualifié hier pour la finale de la Coupe de France en s’imposant face à Lyon (3-2). Le journal L’Équipe souligne que l’Olympique Lyonnais va encore achever une saison sans titre... Ce qui remet en question l’avenir de l’entraîneur Bruno Génésio. « Échec et psychodrame », résume le quotidien local Le Progrès, puisqu’à l’issue de la rencontre, Jean-Michel Aulas a repoussé sa décision concernant la prolongation ou non de son coach.