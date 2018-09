Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière, la France a toutes les raisons de croire à un retour sur l’Allemagne à l’indice UEFA. La quatrième place de ce classement (élaboré sur les 5 dernières saisons) offre le droit à un quatrième strapontin en Champion’s League. Mais encore faut-il que les clubs français tiennent leur rang et ne perdent pas trop de points à chaque semaine européenne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que quatre de nos six représentants n’ont pas joué le jeu cette semaine, laissant filer de précieux points face à notre voisin d’outre-Rhin.

Commençons par le bon élève de la semaine. Bien sûr, comment ne pas féliciter l’Olympique Lyonnais pour son exploit réalisé à l’Etihad Stadium face à Manchester City. En l’emportant 1-2, la bande de Bruno Genesio a sauvé l’honneur des clubs français en Champion’s League après les défaites du PSG à Liverpool (2-3) et de l’AS Monaco, défait à Louis II face à l’Atlético de Madrid (1-2). Si les Monégasques ont fait le maximum et ont même mené au score face au vainqueur de la dernière Ligue Europa, le PSG a montré des insuffisances ne pouvant pas lui permettre d’espérer autre chose qu’une défaite à Anfield Road.

L’Allemagne prend déjà le large sur la France

Quant à la Ligue Europa, le bilan n’est guère plus réjouissant. Seul Rennes a réussi à l’emporter, et encore au forceps dans les dernières minutes du match face à la modeste équipe tchèque de Jablonec (2-1). L’OM a réalisé une prestation catastrophique face à l’Eintracht Francfort et s’est incliné 1-2 à l’Orange Vélodrome à 11 contre 10. Et que dire de Bordeaux, fantomatique à Prague face au Slavia avec quasiment son onze type (0-1). Dans le même temps, les clubs allemands ont régalé avec 4 victoires, 2 nuls et seulement une défaite. De quoi prendre une avance confortable de 0,774 point.

Dans deux semaines, le planning des matches pour les clubs français devrait être plus favorable avec notamment un OL-Chakhtar et un PSG-Etoile Rouge en Ligue des Champions. La mission sera compliquée encore pour Monaco, qui va devoir affronter Dortmund et son fameux mur jaune. En Ligue Europa, les clubs français peuvent espérer. Rennes se déplacera à Astana, Apollon Limassol accueillera l’OM, tandis que Bordeaux recevra le FC Copenhague. Les Girondins et Marseille auront d’ailleurs à se faire pardonner après leur triste performance de jeudi soir.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2018/19 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 21/09/18 :

1. Serbie 5.500 (1/4)

2. Ecosse 4.750 (2/4)

3. Espagne 4.571 (7/7)

4. Slovaquie 4.375 (1/4)

5. Allemagne 4.357 (7/7)

6. Italie 4.214 (6/7)

7. Danemark 4.125 (1/4)

7. Norvège 4.125 (2/4)

9. Pays-Bas 4.000 (2/4)

10. Angleterre 3.928 (6/7)

....

12. France 3.583 (6/6)

....

15. Portugal 3.100 (3/5)

....

20. Russie 2.916 (5/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2014 et 2019) :

1. Espagne 88.569

2. Angleterre 66.748

3. Italie 66.297

4. Allemagne 61.070

5. France 51.498

6. Russie 45.882

7. Portugal 40.432

8. Ukraine 35.500

9. Belgique 35.100

10. Turquie 31.800