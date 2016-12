Carlos Tévez, Lassana Diarra, Pepe, Angel Di Maria...Quelle sera la prochaine star du football à poser ses valises en Chine ? Depuis un an maintenant, l’Empire du Milieu séduit des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens à coup de millions. Cet hiver, Oscar a déjà cédé aux avances du Shanghaï SIPG. À 25 ans, celui dont le nom a souvent été cité à la Juventus a fait le grand saut vers l’Asie. Il faut dire que l’écurie entraînée par André Villas-Boas a eu les arguments pour le convaincre de quitter l’Europe. Des arguments financiers et sportifs. Auteur de 9 rencontres toutes compétitions confondues avec les Blues cette saison, dont 4 en tant que remplaçant, le Brésilien voulait retrouver du temps de jeu.

Un point important au moment de faire son choix comme l’a expliqué lors d’une conférence de presse le manager général du club chinois, Sui Guoyang : « Oscar n’avait pas les faveurs de Conte car il n’avait pas de place dans le 3-4-3 de Chelsea. Cela a joué un rôle important dans son désir de partir. Il ne se sentait pas bien par rapport au fait de s’asseoir sur le banc et de ne pas se sentir impliqué. Il est jeune. Oscar veut revenir en équipe nationale du Brésil. Quelques uns de ses compatriotes jouent en Chine et ils sont encore appelés en sélection. Cela l’a aidé à prendre la décision de partir en Chine. Et bien sûr, la nomination d’Andre Villas-Boas a été un plus. Oscar sait que nous sommes un club ambitieux ».

Mais le Shanghaï SIPG a aussi usé de sa puissance financière pour convaincre définitivement le joueur. En effet, le Times a annoncé qu’Oscar devrait toucher un salaire de 480 000 € hebdomadaire, ce qui en ferait le troisième joueur le mieux payé au monde derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le dirigeant du Shanghaï SIPG ne s’en cache pas. Il a même dévoilé le prix auquel le Brésilien a été acheté : « Si nous n’avions pas offert 60 millions d’euros, pensez-vous qu’il serait venu ? Il y a un tel écart entre le championnat chinois et les tops championnats européens. C’est irréel de suggérer que nous l’aurions recruté d’une manière différente ». La Chine et ses millions ont encore fait mouche !