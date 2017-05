Les détails du plan de MU pour Griezmann

Souvent agacé de l’intérêt des médias pour son avenir incertain, Antoine Griezmann a surpris tout son monde hier soir, en annonçant qu’il avait « 6 chances sur 10 » de quitter l’Atlético pour rejoindre Manchester United cet été(mais aussi « 7 chances sur 10 » de rester à Madrid...). Une information qui n’a pas tardé à atteindre l’Angleterre, où le Sun assure que Man U se rapproche de son objectif prioritaire, mais aussi en Espagne. La Cadena Cope révèle ce matin les détails de l’offre mancunienne pour convaincre le Français. Tout d’abord, les Red Devils ne comptent pas s’engluer dans des négociations compliquées avec les Colchoneros, et seraient disposés à payer la clause libératoire du Français, s’élevant à 100 M€. Ensuite, pour convaincre le numéro 7 des Bleus, MU compterait doubler son salaire actuel, de 8 M€ par an. Seulement, le meilleur joueur de l’Euro 2016 a posé une condition à son transfert : disputer la Ligue des Champions. Pour remplir ce critère, le club anglais n’a pas le choix, il devra remporter, ce mercredi, la finale de Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam.

Les insultes madrilènes passent mal en Catalogne...

Depuis dimanche soir, le Real Madrid fête en grande pompe son 33e titre de champion d’Espagne. Mais visiblement, la pilule a du mal à passer en Catalogne. En plus de perdre le titre lors de la dernière journée, le FC Barcelone s’est retrouvé au cœur de chants insultants des stars merengues avec leur public. Mundo Deportivo relève ce matin les injures des joueurs madrilènes, telles que « ¡Piqué, cabrón, saluda al campeón ! » (comprenez « Piqué, connard, incline-toi devant le champion ! ») ou encore « Indios, decidme qué se siente... » (« Les Indiens, dites-moi ce que ça vous fait »), « Indios » étant un terme péjoratif pour désigner les joueurs et supporters de l’Atlético Madrid. Une chose est sûre, MD est fou de rage, et espère des sanctions de la part de Commission anti-violence... La saison n’est peut-être pas tout à fait terminée en Espagne !

Barça : Valverde est déjà au travail !

Le suspense a laissé place à une quasi-certitude ces dernières heures : Ernesto Valverde devrait quitter son poste à l’Athletic Bilbao pour s’installer sur le banc du FC Barcelone, à la place de Luis Enrique. Pour Sport, la nouvelle devrait être officialisée le 29 mai prochain, et le technicien serait même déjà au travail, en collaboration avec la direction catalane. Valverde serait depuis quelques jours à la recherche d’un logement et d’une école pour ses enfants, et il aurait commencé à plancher sur le mercato, avec comme principale préoccupation le sort à réserver aux joueurs prêtés et aux départs potentiels. Les premiers éléments de réponse devraient donc être donnés avant même la fin du mois.