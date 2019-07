Dzeko-Icardi-Higuain, avenir lié

En Italie, le trio d’attaquant Dzeko-Icardi-Higuain agite la presse, car ils ont un avenir lié. C’est simple, si Mauro Icardi quitte l’Inter pour aller signer à la Juventus, Gonzalo Higuain peut dire au revoir aux Bianconeri et s’engager avec l’AS Roma. Enfin, pour boucler la boucle, Edin Džeko en profiterait pour fuir la Roma et aller à l’Inter, pour remplacer Icardi. C’est l’Argentin qui pourrait tout débloquer, à moins que justement ça bloque à cause de Romelu Lukaku.

Antonio Conte pousse pour Lukaku

Car oui, le coach de l’Inter à son mot à dire. En cas de départ de Mauro Icardi, Antonio Conte ne souhaite pas forcément Edin Dzeko pour le remplacer. Lui préfère Romelu Lukaku. Le technicien italien réclame même l’attaquant de Manchester United « à tout prix », selon le Corriere dello Sport. Les dernières rumeurs venues d’Angleterre affirment même que le club italien aurait fait des offres entre 83 et 89 millions d’euros pour l’international belge.

Thiago Almada proche de City

Au Portugal, le journal O Jogo croit savoir que Manchester City s’attaquerait à un crack argentin de 18 ans, Thiago Almada. Le milieu de terrain joue actuellement dans son pays, à Vélez Sarsfield, et ferait l’objet d’une offre de 12 M€ de la part des Citizens. C’est déjà la seconde proposition du club coaché par Pep Guardiola pour cette pépite, la première était de 10 M€. Son club réclame le prix de sa clause, 16 M€. Un accord semble proche.

