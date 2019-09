De Jong à 78%, Griezmann à 18%

En Espagne, le quotidien catalan Sport a effectué un sondage auprès des fans barcelonais. Frenkie de Jong est élu recrue préférée des supporters, à 78%, très loin devant le Français Antoine Griezmann, à 18%. Le transfert de Coutinho au Bayern est considéré comme la meilleure vente de l’été. Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, est désigné comme le grand coupable du non-transfert de Neymar à Barcelone. Et enfin, Josep Bartomeu en prend également pour son grade, avec 72% de fans qui pensent que le dossier Neymar a été mal géré par le président du Barça.

Manchester United écoute Jadon Sancho

En Angleterre, une déclaration de Jadon Sancho a mis le pays et, selon la presse, le club de Manchester United en alerte. « Je ne peux pas savoir ce que réserve l’avenir, mais revenir dans le championnat anglais ne me dérangerait pas », a lâché le prodige anglais du Borussia Dortmund. Les dirigeants des Red Devils, qui étaient déjà chauds pour le recruter, vont maintenant y penser encore plus sérieusement, selon le Manchester Evening News.

Koulibaly pose question

En Italie, le défenseur du Napoli Kalidou Koulibaly ne fait plus l’unanimité. « Que t’arrive-t-il Koulibaly ? », demande le Corriere dello Sport en s’appuyant sur ses statistiques de débuts de saison. Le Sénégalais est en effet impliqué sur 5 des 7 derniers buts encaissés par Naples. Pour le journal, ce serait sa participation à la Coupe d’Afrique jusqu’en finale qui serait en cause, avec pour conséquence une fatigue accumulée, et une préparation tronquée.

