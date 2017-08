L’OM et Arsenal humiliés

Que ce soit en France ou en Angleterre, les lourdes défaites de Marseille et d’Arsenal hier font grand bruit ce matin. D’un côté, l’OM a chuté à Monaco et a pris 6-1, de l’autre, les Gunners se sont inclinés 4-0 sur la pelouse de Liverpool. Pour les Marseillais, le journal La Provence remet en cause le "Champions Project" qui se retrouve « sacrément écorné ». La prestation de l’équipe olympienne est qualifiée de « pathétique ». Pour les Anglais, le match des Gunners était tout simplement « inacceptable ! Irregardable ! Inoubliable ! » pour le Times. « Désastreux et Inacceptable » pour le Daily Telegraph. À la Une du Sun, on retrouve une question posée à Alexis Sanchez : « pourquoi voudrais-tu rester à Arsenal ? »

Manchester City veut lâcher 75M€ pour Sanchez

Justement, dans le Daily Star aujourd’hui, on peut lire que Manchester City n’a pas abandonné pour Alexis Sanchez. Une dernière tentative serait en préparation du côté des Citizens avec une offre de 75 millions d’euros pour recruter l’international chilien. Et si cela ne suffit toujours pas, les dirigeants mancuniens pourraient même ajouter Jason Denayer dans la transaction. De quoi faire craquer Arsenal dans les dernières heures du mercato ? La lourde défaite de ce week-end pourrait faire bouger les choses...

Chelsea veut encore trois recrues

À Chelsea aussi, ça risque de bouger dans le sprint final. Cette dernière semaine pourrait être décisive. Ce lundi, le média anglais The Independent affirme que les Blues pourraient conclure trois signatures dans les prochains jours. À commencer par le recrutement du buteur de Swansea Fernando Llorente. Pour les deux autres, l’entraîneur de Chelsea Antonio Conte cherche un milieu de terrain et un latéral. Les noms de Danny Drinkwater de Leicester, d’Alex Oxlade-Chamberlain d’Arsenal et Cedric Soares de Southampton sont pour l’instant les plus chauds.