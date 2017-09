La presse anglaise choquée par les fans de Cologne

Pour son entrée en lice en Europa League, Arsenal a bien négocié la venue de Cologne sur sa pelouse avec une belle victoire, trois buts à un. En revanche, la police et les services de sécurité de Londres n’ont pas bien négocié la venue des supporters de Cologne. Arrivés en nombre dans la capitale anglaise avec 20 000 fans recensés, les Allemands se sont affrontés avec la police quelques heures avant le coup d’envoi du match, retardant le coup d’envoi de la rencontre d’une heure. La raison ? Seulement 2 900 places leur étaient réservées et beaucoup ont voulu entrer dans le stade sans billet. Une manière de faire qui a choqué la presse anglaise. « Chaos » titre ce matin notamment le Daily Star alors que l’Express, un site internet allemand, explique que tout cela ne serait jamais arrivé si les Anglais avaient mieux organisé l’événement. Ambiance.

Mourinho furieux envers Pogba

Sorti blessé après seulement dix-huit minutes de jeu mardi soir en Ligue des champions face à Bâle, Paul Pogba sera éloigné des terrains durant six semaines. Une indisponibilité qui ne plaît absolument pas à José Mourinho, son coach. Le Special One est furieux de cette blessure selon le Sun Sport. Le Français aurait en effet esquivé les conseils du staff médical sur le soin à donner à ses ischio-jambiers, qui le font régulièrement souffrir. Rappelons que cette blessure handicape aussi les Bleus, qui seront donc privés de leur milieu de terrain pour les deux derniers matchs de qualifications à la Coupe du monde en Russie.

Zivkovic dans l’oeil du Special One

José Mourinho, on le sait, est toujours en quête de nouveaux talents. Le technicien portugais a des yeux partout et cherche la perle rare. O Jogo rapporte ce matin que le Special One aurait une nouvelle cible. Elle serait serbe et évoluerait à Benfica. Il s’agit de Andrija Zivkovic, un ailier de 21 ans. Mourinho garderait un œil sur lui et apprécierait grandement le profil du joueur.