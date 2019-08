Une semaine après Pogba, c’est au tour de Rashford

En Angleterre, après avoir calé contre Wolverhampton (1-1) lundi dernier, Manchester United a connu la défaite hier contre Crystal Palace, 2 buts à 1. Forcément, cette nouvelle contre-performance fait du bruit outre-Manche, surtout que les Red Devils ont de nouveau raté un penalty. Cette fois, c’était au tour de Marcus Rashford de se manquer. Et comme Pogba la semaine dernière il a été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, après son échec. « Assez » s’insurge le Daily Star. Cette nouvelle fait aussi les gros titres du Times, qui explique que Rashford doit faire face aux racistes... Même son de cloche dans les colonnes du Daily Telegraph.

Un Real dominateur mais pas tueur

En Espagne, le Real Madrid a lui aussi été accroché, contre le Real Valladolid. Pourtant dominateurs, les Merengues n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1), encaissant l’égalisation à la 88e minute. Pour As, c’est tout simplement un « retour au passé ». Le journal Marca, aussi fait sa une sur la mauvaise opération de la Casa Blanca. D’après le quotidien ibérique, les Madrilènes se sont créés les occasions mais ont un problème pour trouver le chemin des filets, malgré les présences de Bale et James dans le onze de départ. Et Marca en vient à se dire « que Neymar leur ferait du bien » !

« Un Napoli en réaction »

En Italie, la Serie A a repris ses droits ce week-end. Et la Juve a déjà marqué son territoire, la Vieille Dame a battu Parme 1-0 en match d’ouverture. « Où en étions nous resté ? », se demande ironiquement la Gazzetta dello sport. Car le champion a pris les 3 points hier, mais il fut suivi de près par son dauphin de l’an passé. En effet le Napoli a battu la Fiorentina 4 buts à 3 dans un match fou. Et malheureusement Franck Ribéry a connu la défaite pour sa première en Italie, même si La Viola n’a pas démérité face à un « Napoli à réaction » résume le Corriere dello sport, alors que la Fiorentina elle s’est rebellée.

