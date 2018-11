Ndombele en plan C ?

En Espagne, la presse catalane affiche le Lyonnais Tanguy Ndombele sur sa Une, en indiquant que le FC Barcelone aurait contacté l’entourage du joueur pour se renseigner sur un éventuel transfert. Le média Sport ajoute même que le club blaugrana serait déjà entré en contact avec l’Olympique Lyonnais. Cependant, le média espagnol précise que le Français n’est qu’un plan C, en cas d’échec dans les dossiers Adrien Rabiot (PSG) ou Frenkie de Jong (Ajax).

Frenkie de Jong, future star du mercato

Justement, le crack néerlandais de l’Ajax Amsterdam s’affiche aujourd’hui à la Une des tabloïds anglais. Dans le Daily Mirror, on apprend que Frenkie de Jong se retrouve fortement courtisé par Manchester City en plus du FC Barcelone, ce qui n’est pas nouveau. Mais on apprend également que le club anglais envisage désormais de payer environ 84 millions d’euros pour celui qu’ils appellent le "nouveau Johan Cruyff". Nul doute que ce jeune milieu de terrain de 21 ans sera l’une des stars du prochain mercato de janvier.

CR7 éjecté du podium du Ballon d’Or

En Italie, ce matin, on tombe des nues. Plusieurs informations auraient déjà fuité au sujet du Ballon d’Or France Football, décerné le 3 décembre prochain. On apprend par exemple que le podium serait composé de Luka Modric, Kylian Mbappé et Raphaël Varane. D’autres rumeurs annoncent aussi une victoire d’Antoine Griezmann. Quoi qu’il en soit, le nouveau chouchou de la Serie A, le Portugais Cristiano Ronaldo, lui se retrouve éjecté du podium et ça, la presse italienne a du mal à le digérer... À tel point que Tuttosport se permet de provoquer en titrant « Varane Qui ? ». De son côté, le Corriere dello sport enrage et s’exclame : « la claque pour Ronaldo » en faisant bien comprendre que c’est un scandale.