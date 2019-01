Les joueurs de MU veulent garder Solskjaer

Cinq matches, cinq victoires ! Tout va bien pour Ole Gunnar Solskjaer depuis son intronisation sur le banc de Manchester United. Et tout va tellement bien pour le Norvégien que selon le Mirror, les joueurs mancuniens voudraient qu’il reste en poste la saison prochaine. Lorsqu’il est revenu à Old Trafford, Solskjaer avait conclu un accord pour rester jusqu’à la fin de la saison avant de retourner à Molde, club où il entraînait au pays. Mais ses joueurs sont tombés sous le charme des techniques de management de l’ancien attaquant et ils veulent désormais qu’il reste. Alors que la direction mancunienne se cherche un entraîneur de renom pour la saison 2019-20, cette information fera-t-elle changer la donne ?

« Le pire Real du XXIe siècle »

Alors qu’hier Brahim Diaz était officiellement présenté à la presse, le milieu offensif espagnol s’est-il rendu compte qu’il débarquait dans un club en pleine crise ? Juste après sa présentation, une réunion de crise justement a eu lieu au centre d’entraînement de Valdebebas. Mais ce matin, l’actualité madrilène ne se limite pas aux seuls journaux pro-Real. Les médias catalans et italiens se régalent de la tempête que traverse actuellement le triple champion d’Europe en titre. Pour Mundo Deportivo, « personne n’a le remède pour arrêter cette crise » et le risque est qu’elle continue. Sport de son côté ne fait pas dans la demi-mesure en écrivant qu’il s’agit du « pire Real du XXIe siècle ». L’Esportiu se régale, lui, de la statistique de Lionel Messi et Luis Suarez qui, avec 28 buts, ont plus marqué que le Real cette saison. Enfin, le Corriere dello Sport associe crise et mercato. Cette dernière « agite totalement le marché des transferts madrilène » pour le média.

L’Inter Milan plus que jamais sur Modric

Déjà dans l’air du temps l’été dernier, le transfert de Luka Modric vers l’Inter Milan va-t-il se concrétiser l’été prochain ? À en croire la Gazzetta dello sport du jour, cela est largement faisable. Les Intéristes ont « un rêve et sont à la recherche d’or » avec le Ballon d’Or 2018 et meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde. Surtout que, selon le journal italien, la porte est plus que jamais ouverte pour le Croate. Il aurait refusé de prolonger ces dernières semaines son contrat avec les Merengues et un départ en Italie est plus que jamais envisageable. Surtout si Florentino Pérez se met en tête de recruter absolument Mauro Icardi, qui pourrait donc servir de monnaie d’échange dans ce deal.