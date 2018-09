Mariano plutôt que Benzema ?

En Espagne, Mariano Diaz fait encore une fois la Une aujourd’hui. Après son but splendide en Ligue des Champions cette semaine, le journal As remet la lumière sur l’ancien Lyonnais et va même plus loin. Sur son site Internet, le média a fait un sondage auprès des supporters madrilènes. « Pour le prochain match du Real Madrid contre l’Espanyol, préférez-vous voir Mariano Diaz ou Karim Benzema titulaire ? » Le résultat est sans appel : les aficionados réclament Mariano Diaz à 77%, contre 23% pour Karim Benzema.

Dembélé meilleur que Neymar ?

En Catalogne, le transfert de Neymar au PSG n’est visiblement toujours pas passé. Le média pro-Barça Sport affirme aujourd’hui qu’Ousmane Dembélé est meilleur que le Brésilien. Le quotidien espagnol s’appuie sur le début de saison canon du Français, qui a marqué 5 buts en 6 matches. Alors que Neymar a trouvé 4 fois (en 6 rencontres également) le chemin des filets avec le PSG depuis le début de la saison. Chacun se fera son propre avis sur la question.

Marcello Lippi vole au secours de CR7

Et enfin, en Italie, tout le monde vole au secours de Cristiano Ronaldo après son expulsion en Ligue des Champions cette semaine. « Il est victime d’une hallucination, On ne peut pas expulser quelqu’un pour une égratignure », s’exclame Marcello Lippi à la Une de Tuttosport, en fustigeant l’arbitrage. L’actuel sélectionneur de la Chine prolonge le raisonnement en réclamant la VAR en Ligue des Champions. Il faut dire que la raison du carton rouge reste encore aujourd’hui très floue.